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協助離島紓困 航港局宣布補助對象再擴大

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了協助海運業者紓困，交通部編列3億元預算，今再宣布將補貼對象擴及服務離島地區民眾需求而無法停航或減班的海運業者、載客小船業駕駛及助手、小三通客運場站內商業服務設施承租業者，另外還增加客船檢查及維修費用的補貼項目，希望協助業者度過經營難關。圖／報系資料照
為了協助海運業者紓困，交通部編列3億元預算，今再宣布將補貼對象擴及服務離島地區民眾需求而無法停航或減班的海運業者、載客小船業駕駛及助手、小三通客運場站內商業服務設施承租業者，另外還增加客船檢查及維修費用的補貼項目，希望協助業者度過經營難關。圖／報系資料照

新冠肺炎衝擊各行各業，為了協助海運業者紓困，交通部編列3億元預算，今再宣布將補貼對象擴及服務離島地區民眾需求而無法停航或減班的海運業者、載客小船業駕駛及助手、小三通客運場站內商業服務設施承租業者，另外還增加客船檢查及維修費用的補貼項目，希望協助業者度過經營難關。

航港局表示，由於國內客輪業者有通勤需求，無法減班或停航，即便是只剩下一名乘客夜要開船，因此這次也將客輪業者列入補貼對象中，若是運量下滑3成，就補貼3成油料以及船員薪資，若運量下滑5成，就補貼5成油料以及船員薪資，以此類推，最多補助到8成為限，包括像是台馬之星、台華輪等離島船舶都在補助之列。

此外，部分船舶有檢查、維修需求，如今也列入補貼項目之一。航港局表示，補助採實報實銷，不過業者須在維修前先提供合約，補助即日起開放申請，預計1周內就能完成撥款作業。

此外，受限於小三通關閉，小三通客運場站的承租業者幾乎都沒有生意可做。航港局表示，為了減輕業者負擔，將全額補助業者租金，最長補助9個月，金馬總計21家受惠，租金補貼預算約600多萬元；另外也補助全國424艘載客小船業駕駛及助手薪資，每人每月2萬元，為期3個月，每月補助預算約1600多萬元。

航港局表示，已遵照交通部長林佳龍指示「從速、從寬、從簡」原則，簡化各類業者營運資金、從業人員薪酬補貼及防疫用品費用補貼申請程序外，另外也會協助非屬中小企業的海運業者，加速規畫貸款利息補貼及信用保證相關措施，以協助固定成本較高的海運業者順利取得貸款信用保證及利息補貼，好協助其減輕營運壓力。

航港局 薪資 小三通

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