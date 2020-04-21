海洋生物體內積超細微粒PM1 中山大學研究還會代代相傳

國立中山大學海洋科學系教授劉莉蓮與講座教授陳鎮東研究團隊，投入8年首度證實海洋生物在野外環境會攝取並積累超細懸浮微粒PM1，還能透過生殖轉移給下一代。這項重大發現榮登國際環境科技權威頂尖期刊《Environmental Science & Technology》，為空氣汙染物進入海洋後的傳遞研究，開啟全新視野。

中山大學研究團隊成員包括海科系講座教授陳鎮東、教授劉莉蓮、助理教授雷漢杰、研究生謝振允與郭孟穎、環工所教授袁中新、海資系副教授蕭炎宏，以及中山校友臺灣海洋科技研究中心副研究員陳建勳。

民眾對空氣品質指標中的粒狀汙染物PM2.5並不陌生，PM2.5不僅是空氣汙染，也是氣候暖化的重要影響因子，對人類健康的危害也被證實有過敏、呼吸道疾病、心血管疾病與癌症等。而PM1指的是小於1微米的超細懸浮微粒，對人體健康的影響更鉅。

劉莉蓮表示，位在沖繩海槽尾端的龜山島，因海底火山環境形成淺海熱泉，大量的海葵卻可生長在這既酸又毒的環境中。團隊從帶回來的海葵標本中，看到許多從未見過的黑色粒狀物，將海葵做組織切片，透過光學與電子顯微鏡觀察比對及元素分析，再運用考古學研究常用的「碳─14定年法」（放射性碳定年）鑑定，發現這些「黑顆粒」中，竟然有燃燒化石燃料產生的超細懸浮微粒PM1。

研究團隊進一步發現，從潮間帶到1千公尺深的海洋環境，都有PM1累積在海葵體內的現象，且海葵還會從上一代「繼承」空汙微粒，PM1濃度高時甚至肉眼可見，黑色、棕色及綠色都有。團隊高度懷疑顏色可能反映了成分上的差異，且這些PM1的生物積累效應和持久性有機汙染物及有機汞等環境荷爾蒙類似。