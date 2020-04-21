「鐵道人才學院」成立 產官學打造智慧鐵道國家隊

蔡政府「前瞻基礎建設計畫」力推全台鐵道建設，估計未來10年提供每年約3萬4000多個就業機會。北科大、元智大學、開南大學等跨產官學單位今天也宣布成立「智慧鐵道產業人才學院」，將逐步編撰教材、設計學分課程，且規劃相關鐵道專業認證考試，培力台灣鐵道產業核心人才，組成「智慧鐵道國家隊」。

交通部「2020交通科技產業政策白皮書」揭示產業政策應協助學術機構培育鐵道人才。在教育部支持下，北科大、元智大學、開南大學3校率先響應，與北捷、桃捷公司共同成立「智慧鐵道產業人才學院」。

交通部長林佳龍表示，台灣是鐵道國家，前瞻計畫中的捷運、輕軌等鐵道建設經費高達2兆，且後續的營運、旅客服務、軟硬體維修、產業加值等，將提供龐大就業機會；且台灣發展觀光，鐵道經濟是亮點之一，此學院是培力國家所需人才的重要拼圖。

林佳龍也說，相對於歐洲、日本，我國比較晚發展鐵道；但台灣雖小，仍有不少創新作法，例如ETC結合大數據分析，應用於取締國道超速等，「越南、印尼都希望整套copy（複製）過去」，台灣不只有「口罩國家隊」，也能組成「智慧鐵道國家隊」，把成功經驗輸出國外。

教育部長潘文忠表示，國家往前邁進，需要高教培育產業人才。教育部已在南部的高科大設置「前瞻鐵道機電技術人才培訓基地」，且該校與全台唯一設有軌道車輛科的桃園市清華高中簽署意向書，扎根軌道車輛基礎教育。

如今進一步在北部打造「智慧鐵道產業人才學院」，潘文忠說，人才培育範疇將涵蓋「智慧鐵道車輛系統」、「5G智慧型列車控制與保全系統」與「AR輔助智慧型乘客服務系統」三方面。

北科大校長、智慧鐵道產業人才學院籌備委員會召集人王錫福表示，北科大與元智大學、開南大學經過長達一年的籌備，與台北捷運公司、桃園捷運公司等產業界合作，將從課程、技術、業務發展等三大面向，建構鐵道軟、硬體技術領域的教育資源。

北科大主秘蘇程裕表示，目前規劃學院由北科大、元智、開南及其他夥伴學校開設實體或同步遠距課程，日後會建置影音資料庫。且規劃相關鐵道專業認證考試。學院也媒合實習場域，包括北投機廠、富岡機廠、蘆洲機廠等，可供學生進行實驗或實習。