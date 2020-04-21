全聯20多年前懷舊點心引百人共鳴 網友這吃法讓人直呼「長知識」

許多小時候很紅的零食、點心，不知道從什麼時候開始越來越少在貨架上看見，但人們往往還是最懷念那個簡單而熟悉的味道。近日有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上面分享充滿懷舊感的「茉莉茶凍」，勾起網友回憶，直呼「超級懷念的好味道」。

近日一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上面po出一張「光泉茉莉茶凍」的照片，並表示「茉莉茶凍從小吃到大，真的經典！」還問網友們「大家都都知道要倒出來吃嗎？」

雖然是簡單分享一個茶凍，卻引起大批網友共鳴，超過400位網友留言表示，「超愛的！」、「小時候超愛吃」、「我前幾天剛吃，超級懷念的好味道」。此外也有網友是同系列另一種口味「咖啡凍」的擁護者，熱情喊「我愛咖啡凍」。當然也有部分網友從來沒吃過這款點心，看見眾網友激推，表示「我會買來試試看」。

而這篇文也意外解開某些網友的多年疑惑，「原來要倒出來吃！我還想說怎麼都沒有空間可以倒奶油球」、「還真的不知道是這樣吃耶！以前都想說怎麼每次奶油球都滿出來，然後都畫十字（倒奶油球）」、「我以為大家都會知道要倒出來！但就在幾天前，我發現我老公直接在果凍中挖洞倒奶球XD」、「入社團，長知識」。