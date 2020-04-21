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遠傳電信施工致東部幹線跳電 台鐵：將向肇事公司求償

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵東部幹線福隆至貢寮段，因遠傳電信施工不慎，電線掉落碰到台鐵東西正線電車線，導致雙線電車線跳電。圖／台鐵提供
台鐵東部幹線福隆至貢寮段，因遠傳電信施工不慎，電線掉落碰到台鐵東西正線電車線，導致雙線電車線跳電。圖／台鐵提供

台鐵東部幹線福隆至貢寮段，因遠傳電信施工不慎，電線掉落碰到台鐵東西正線電車線，導致雙線電車線跳電，東西正線雙線不通超過一個小時，其中西正線於11時36分完成搶修；東正線於13時51分完成搶修。這次事故總計影響列次20班、共1038分鐘、旅客人數1848人。

台鐵表示，由於對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費。至於持用非對號列車車票旅客，因運送同樣遲延45分鐘以上，可於1年之內免費憑原票兌換同級同區間乘車一次；持用電子票證旅客，當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日。

台鐵表示，這次事故肇因，是外部工程承包商於道路陸橋施工時，線材與台鐵電車線接觸，導致故障，待確認肇事原因後，相關損失將向肇事公司依法求償。

台鐵 事故

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