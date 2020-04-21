快訊

台南市今天再添病例 5天足跡快看你有沒有去過

台中市再公布4處新足跡 一中商圈3處丶沙鹿1處

草莓蛋吐司很噁？ 內行人激推「隱藏吃法」：好吃到流淚

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問「有沒有人吃草莓蛋吐司被人說很噁心呢」，問題一出立刻掀起熱議。圖擷自facebook
有網友好奇詢問「有沒有人吃草莓蛋吐司被人說很噁心呢」，問題一出立刻掀起熱議。圖擷自facebook

不少民眾的早餐都是在外購買，一年商機上看千億元，早餐店的菜單更是推陳出新，滿足消費者的味蕾。對此有網友表示「有沒有人吃草莓蛋吐司被人說很噁心呢」，問題一出立刻掀起熱議，還有老饕跳出來推薦不同吃法。

原PO在臉書社團「爆怨公社貼出一張照片，只見吐司中間夾的不是番茄醬，而是酸甜草莓果醬，創新搭配讓人大開眼界，但也有人不能接受這吃法，於是他好奇詢問「有沒有人吃草莓蛋吐司被人說很噁心呢？」

貼文一出，部分網友表示不能接受，但多數人喜愛這滋味，「我超愛的！這個很好吃」、「草莓吐司夾火腿超級好吃」、「這是極品有誰不愛」、「爆好吃！早餐店必點」、「超好吃的以前我爸也用這樣給我們吃過」、「草莓蛋吐司人間美味」。

另外有人推薦不同吃法，「花生夾蛋比較好吃」、「草莓肉鬆起司蛋吐司也好吃」、「巧克力卡拉雞才真理吧！」、「一邊花生一邊草莓加荷包蛋最讚！」、「花生蛋跟巧克力蛋也好吃」、「巧克力加起士片，好吃到流眼淚」、「一定要試果醬土司夾肉鬆和起司」。

爆怨公社

延伸閱讀

迷客夏慶祝台灣零確診 名字與「加零」同音免費喝

祥富水產倒閉！網友點出「2大缺點」喊：不意外

出現肚子痛、呼吸不順暢症狀！台南女看新聞驚覺足跡與確診者重疊

買林口何不選汐止？ 過來人曝「2大優點」：差太多

相關新聞

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

全聯20多年前懷舊點心引百人共鳴 網友這吃法讓人直呼「長知識」

許多小時候很紅的零食、點心，不知道從什麼時候開始越來越少在貨架上看見，但人們往往還是最懷念那個簡單而熟悉的味道。近日有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上面分享充滿懷舊感的「茉莉茶凍」，勾起網友回憶，直呼「超級懷念的好味道」。

草莓蛋吐司很噁？ 內行人激推「隱藏吃法」：好吃到流淚

不少民眾的早餐都是在外購買，一年商機上看千億元，早餐店的菜單更是推陳出新，滿足消費者的味蕾。對此有網友表示「有沒有人吃草莓蛋吐司被人說很噁心呢」，問題一出立刻掀起熱議，還有老饕跳出來推薦不同吃法。

興大發現新興人畜共通傳染病原 高致死進山區慎防蟲媒

衛福部4月15日新增「發熱伴血小板減少綜合症」為第四類法定傳染病，國立中興大學獸醫學院的研究團隊長期監測結果，發現該病原...

防疫車隊抽佣高？機場公司：司機實領七至八成逾10萬

國民黨立委魯明哲、台北市議員游淑慧、羅智強今舉行記者會指防疫車隊司機被業者抽高達四、五成的費用，交通部卻沒有相關限制。桃...

台北市懸日美景 4月底重現

台北懸日美景又即將登場。氣象局說，台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段，分別在4月29日到5月...

「人民意志」的迷思：《普遍意志》與《平等》推介

目前任教於英國倫敦大學院（UCL）的著名政治理論學者韋爾（Albert Weale），前年出版了一本《人民意志》（The Will of the People）小書，闡釋此概念對當代政治在理論與實踐上的重要性，甚至以「現代迷思」作為副標，來稱呼這一個許多政治人物經常會掛在嘴邊的說法。

海洋生物體內積超細微粒PM1 中山大學研究還會代代相傳

國立中山大學海洋科學系教授劉莉蓮與講座教授陳鎮東研究團隊，投入8年首度證實海洋生物在野外環境會攝取並積累超細懸浮微粒PM...

想靠打折撐過去？餐飲業想活命得有更多創意！

根據《食力》問卷結果，相較於環境、員工的防疫措施，只有4.8%的民眾會將餐飲業者推出的打折促銷等優惠方案視為提升消費意願的最大誘因。不過為了減少疫情衝擊帶來的虧損，許多業者仍陸陸續續推出折價策略的優惠、以其搶救當下的業績，但為了長期的營收表現，需要更有創意、充滿新意的內容才能脫穎而出，讓消費者看見。

「鐵道人才學院」成立 產官學打造智慧鐵道國家隊

蔡政府「前瞻基礎建設計畫」力推全台鐵道建設，估計未來10年提供每年約3萬4000多個就業機會。北科大、元智大學、開南大學...

120公斤婦太重難行走 動手術3月瘦25公斤

體重120公斤的劉姓婦人行動不便，必須有人攙扶，換了人工關節還是走不動，才接受減重手術，術後3個月瘦了25公斤，終於可以...

布局「後疫情時代」綠色紓困 143名學者籲正視氣候變遷

明天是世界地球日50周年，今天首度有143名台灣自然科學家具名連署，呼籲政府及社會正視氣候緊急狀態。學者指出，目前正值新...

熱門新聞

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

獨／房租調漲4倍 13年「四知堂」4月底熄燈

夏普製日本口罩 4月21日預定開賣

7-11最強的冷凍微波食品是哪個？ 網列出「不踩雷」清單

明起口罩實名制3.0開跑 預購繳費一次完成

每人1萬元！二星「壽司芳」初登台 訂位滿到5月底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。