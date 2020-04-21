草莓蛋吐司很噁？ 內行人激推「隱藏吃法」：好吃到流淚

不少民眾的早餐都是在外購買，一年商機上看千億元，早餐店的菜單更是推陳出新，滿足消費者的味蕾。對此有網友表示「有沒有人吃草莓蛋吐司被人說很噁心呢」，問題一出立刻掀起熱議，還有老饕跳出來推薦不同吃法。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片，只見吐司中間夾的不是番茄醬，而是酸甜草莓果醬，創新搭配讓人大開眼界，但也有人不能接受這吃法，於是他好奇詢問「有沒有人吃草莓蛋吐司被人說很噁心呢？」

貼文一出，部分網友表示不能接受，但多數人喜愛這滋味，「我超愛的！這個很好吃」、「草莓吐司夾火腿超級好吃」、「這是極品有誰不愛」、「爆好吃！早餐店必點」、「超好吃的以前我爸也用這樣給我們吃過」、「草莓蛋吐司人間美味」。

另外有人推薦不同吃法，「花生夾蛋比較好吃」、「草莓肉鬆起司蛋吐司也好吃」、「巧克力卡拉雞才真理吧！」、「一邊花生一邊草莓加荷包蛋最讚！」、「花生蛋跟巧克力蛋也好吃」、「巧克力加起士片，好吃到流眼淚」、「一定要試果醬土司夾肉鬆和起司」。