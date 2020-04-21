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興大發現新興人畜共通傳染病原 高致死進山區慎防蟲媒

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中興大學研究團隊。圖/中興大學提供
中興大學研究團隊。圖/中興大學提供

衛福部4月15日新增「發熱伴血小板減少綜合症」為第四類法定傳染病，國立中興大學獸醫學院的研究團隊長期監測結果，發現該病原已在台灣動物族群現蹤，不得不慎。

衛福部通知，如發現「熱伴血小板減少綜合症」應在24小時內通報，中國大陸、日本及南韓等鄰近國家已成流行疫區。

國立中興大學獸醫學院研究團隊在107至108年期間針對放牧型態牧場監測調查此新興病原，在牛丶羊樣本中測得病毒核酸與抗體，顯示該病原已在台灣動物族群現蹤。

早在疾病管制署公布國內SFTS人類確診首例之前，中興大學研究團隊兩度參與疾管署召開的SFTS專家會議，即預警這項傳染病已入侵台灣，且發現與日本流行病毒株最相近。

興大獸醫學院徐維莉教授表示，此感染症為近年在亞洲地區發生，藉蜱(tick)媒介傳播的新興人畜共通疾病。

她說，感染患者會出現發燒、血小板及白血球減少等特徵，嚴重時會有出血傾向或發生瀰漫性血管內凝血異常，簡稱SFTSV。

2009年在中國大陸湖北首度發現，隨後在日本及南韓，越南皆有確診病例，致死率約5% 至30%。

台灣也在108年11月發生第一例的人類確診案例，患者是70多歲男性，最終因多重器官衰竭致死，發病前兩個月並無出國史，但常到山區活動。

老師建議，在越來越多群眾著重戶外休憩活動時，應注意防範相關蟲媒的叮咬避免感染。

研究中更進一步推測：因國內所感染反芻動物、蜱蟲以及人的SFTSV核酸序列相似度高，但隸屬於不同基因群，可能有多種基因型的SFTSV存在台灣的動物以及自然界中。未來仍需針對此感染病原的自然界保毒宿主以及病媒昆蟲進行持續監測，防治新興人畜共通疾病的防治。

團隊建議，民眾戶外活動時宜著淺色衣物，避免在有野外動物出沒地區的草叢附近活動。防蜱蟲叮咬首重穿著長褲、鞋襪，也可使用含敵避DEET的防蟲液。若有疑似症狀除儘速就醫外，應提醒醫師相關戶外活動史以利早期診斷與治療。

中興大學研究團隊包括獸醫學院獸醫系周濟眾教授、陳鵬文教授，微生物與公共衛生學研究所徐維莉教授、歐繕嘉副教授，農資院昆蟲系杜武俊教授，及獸醫系碩士林蔡祿。

新興病毒可能傳播方式。圖/中興大學提供
新興病毒可能傳播方式。圖/中興大學提供

獸醫 醫學院 中興大學

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