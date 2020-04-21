120公斤婦太重難行走 動手術3月瘦25公斤

體重120公斤的劉姓婦人行動不便，必須有人攙扶，換了人工關節還是走不動，才接受減重手術，術後3個月瘦了25公斤，終於可以行走自如。劉婦說，「早知道就應該先減重，膝蓋也許可以用更久！」台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲提醒，疫情嚴峻期間，千萬不要因為待在家，「多吃、少動」的生活型態，讓身體肥一圈而增加負擔。

60歲劉婦表示，體重一直是自己的大問題，但怎樣都瘦不下來，10年前朋友就推薦接受減重手術，卻總是考慮很多，等到無法行走，骨科醫師建議兩邊都要換人工膝關節，手術先換了一邊，沒想到還是得靠旁人扶著走路，才痛下決心接受胃繞道手術。

李旻憲指出，婦人手術後3個月減了25公斤，體態輕盈後，不僅可以自己走路，連降血壓藥也從每日3顆減到只要1顆，血壓就能維持正常，原因就是減重讓血液輸送面積縮小、心臟負荷變小，降血壓藥也就可以跟著減量。

很多「超重量級」的人有意採取減重手術，卻很擔心手術風險。李旻憲說，任何手術都一定會有風險，但目前醫療科技發達，手術風險跟著降低，台中慈濟醫院採用醫療級高畫質、高解析度影像整合式微創手術設備進行手術，比傳統內視鏡更清晰，對血管辨識度更高。