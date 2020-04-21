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布局「後疫情時代」綠色紓困 143名學者籲正視氣候變遷

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
143名台灣自然科學家具名連署，呼籲政府及社會正視氣候緊急狀態。記者吳姿賢／攝影
143名台灣自然科學家具名連署，呼籲政府及社會正視氣候緊急狀態。記者吳姿賢／攝影

明天是世界地球日50周年，今天首度有143名台灣自然科學家具名連署，呼籲政府及社會正視氣候緊急狀態。學者指出，目前正值新冠肺炎疫情，第一階段紓困要救急，但歐美國家已開始思考「後疫情時代」的第二階段布局，投入減碳及產業轉型的綠色紓困。

全球氣候變遷加劇，台大國發所教授周桂田、台大地理環境資源學系教授林俊全、台大農業化學系教授許正一、中研院環境變遷研究中心副主任許晃雄、台灣海洋大學副校長許泰文等人發起連署，共有143名科學家共同呼籲政府落實能源效率改善、減少碳排放、恢復生態系統等作為。

疫情衝擊產業，政府持續加強紓困，但像是交通部提供計程車補貼油資的做法，許多學者、環團都認為無助產業轉型，反而鼓勵空車繞路攬客，導致更嚴重的空汙。周桂田說，紓困第一階段要救急，但世界銀行、經濟合作暨發展組織（OECD）、歐盟都開始思考第二階段紓困，也就是當疫情平穩後，如何執行綠色新政、綠色紓困。

周桂田說，OECD認為紓困底線是不能增加環境負擔或鬆綁環境管制，進一步透過紓困促進產業轉型。疫情可能展延一年至一年半，許多國家已開始部局「後新冠肺炎時代」，加強減碳、潔淨能源、永續交通、智慧基礎建設等。

許晃雄表示，今年氣候峰會原是巴黎協定後各國更新自我承諾的一年，台灣溫管法訂定2050年碳排降至2005年的一半，但聯合國警示，若要控制全球平均溫度上升1.5Ｃ以內，2030年須迅速減排、2050年達到零排碳，台灣應採取更積極態度。

至於氣候變遷引發的暴潮與巨浪等極端海水面災害，許泰文說，過去颱風時，海邊波浪約6至8米，現在可測出15米以上，海岸防線容易禁不起考驗，加上淹水範圍增加，將導致紅樹林、濕地等抗災害生態系消失，更使地下水鹽化，百年無法復育。全球三分之一人口住海岸邊，台灣很多重工業、石化工業、發電系統、科學園區也靠海，一旦海水倒灌將造成很大經濟衝擊。

國際近年發起「千分之四的倡議」，台大農業化學系教授許正一解釋，全球化石燃料排碳量每年約8.9億噸，而全球地表深度2公尺內儲存的碳量約為2萬4000億噸，若希望由土壤吸納排放的碳，代表每年必須提高土壤碳儲量0.04%。台灣擁有極高的土壤多樣性，應規畫永續土地管理策略、積極減碳。

143名台灣自然科學家具名連署，呼籲政府及社會正視氣候緊急狀態。記者吳姿賢／攝影
143名台灣自然科學家具名連署，呼籲政府及社會正視氣候緊急狀態。記者吳姿賢／攝影

疫情 台大 新冠肺炎

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