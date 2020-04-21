防疫司機遭爆被剝削50％車資 藍營怒：踩著防疫英雄發財

因應疫情，交通部推出防疫車隊，載運需居家檢疫者從機場返家。國民黨立委魯明哲、台北市議員游淑慧、羅智強今舉行記者會指出，受政府專案補助的防疫租賃承包業者，抽傭比例高達4至5成；更有業者找往外找跑單趟駕駛載到確診者，一度還不知駕駛是誰。

游淑慧指出，一位曾參與防疫專車的駕駛陳情，三月中旬，大量歐美返台灣人入境，造成原本交通部簽約的防疫車隊不夠，桃機公司因此允許租賃承包業者，往外找其他非簽約造冊的單趟車輛。

由於防疫車輛有嚴格限制，必須空車回程，並經重新消毒才能重新載客，中央因此給予交通補貼。游淑慧指出，根據租賃業者報給交通部的費用，一台車到台南6100元、高雄7500元，雲林5000元，扣掉乘客自付部分，其餘交通部全額補助給駕駛。

游淑慧說，防疫車駕駛若載民眾到高雄，即使派遣公司抽取手續費，也能拿到5、6千塊車資。但根據陳情人提供資料，如果跑雲林，公司抽取2500元，高達50%費用；若到高雄，公司則抽3000元，將近是4成費用，實際到駕駛身上，大約只剩5、6成車資。

游淑慧說，經詢問桃機公司，一般租賃派車業者抽取多少手續費，「他們說10%就頂天了，」她質疑，這些防疫英雄冒著健康風險站在第一線，派遣業者卻爽抽4、5成費用，桃機、交通部給予補貼時，為何沒有相關限制？

游淑慧說，疾管署要求承攬公司簽約後，所有防疫車輛必須造冊列管。三月中旬因入境者大量回國，租賃業者簽約車輛不足，就到靠行駕駛或租賃業者群組上100台、20台地去找；更曾有駕駛載到確診案例，事後回溯，業者才在群組上到處找人。

羅智強說，駕駛面對成本負擔、心理壓力及面臨風險，交通部提供防疫專車補貼，是體貼的作法，但最後是誰踩著防疫英雄發財？

游淑慧質疑，這些臨時外包的防疫車輛，桃機公司和交通部是否知情，而臨時招募的駕駛，有無上過防疫課程？這些車是否落實防疫規定，不載回頭客，無人知曉，這些防疫破口，政府應設法補強。

魯明哲另提到，許多防疫計程車運將抱怨，他們第一線站出來挺政府防疫，也可多收些車資補助，未料向政府請款時間最久要一個月才能拿到全額補助，紓困經費應有再改善空間。