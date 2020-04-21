快訊

填補防禦網缺口：台灣該買標三反彈道系統嗎？

敦睦艦隊92官兵生拒絕疫調 高市府：不配合將依法開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

減少人機接觸！7-11 X-STORE一號店導入「掃描式微波爐」掃碼自動辨識微波時間

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN即日起於X－STORE未來超商一號店導入「掃描式微波爐」2.0全新升級版，減少人機接觸頻率。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN即日起於X－STORE未來超商一號店導入「掃描式微波爐」2.0全新升級版，減少人機接觸頻率。圖／7－ELEVEN提供

防疫期間大眾減少群聚、保持社交距離，形成一股低接觸消費現象，7－ELEVEN超前部署，即日起於X－STORE未來超商一號店導入「掃描式微波爐」2.0全新升級版，新增QR Code功能，只要將鮮食商品上的QR Code二維條碼置於微波爐的掃描感應器下，即可自動辨別需微波的時間，不必再按鈕操作，減少人機接觸頻率。

目前「掃描式微波爐」2.0僅在7－ELEVEN X-STORE一號店導入5台，開放一般消費者自助微波使用，未來將擴大導入運用，但時程與店數尚未定。「掃描式微波爐」2.0透過讀取QR Code可設定不同火力及秒數，使商品透過多段微波設定達到最適加熱程度，7－ELEVEN在鮮食包裝上也下足苦心，現有熟菜、沙拉、調理麵包、米食、便當、飯糰、鮮食麵等超過70款鮮食商品可使用QR Code掃描微波。

7－ELEVEN智FUN機目前總鋪機數超過440台，其中工業區的機台業績成長幅度較明顯，較去年同期成長2成，各商圈以飲品、早正餐、零食等較為暢銷。7－ELEVEN後續也將積極佈點，支付工具在現金、icash2.0、悠遊卡之外，近期也將陸續於各機台新增一卡通支付功能，門市補貨時也會針對較常觸碰到的取貨口、操作面板進行消毒。

非現金支付在防疫期間也是降低接觸的方式，7－ELEVEN即日起至6月30日選用OPEN錢包綁定國泰世華銀行或中國信託銀行信用卡，消費1元送1點OPEN POINT，回饋無上限；選用icash Pay綁制定台灣土地銀行、第一銀行、新光銀行、中華郵政、中國信託銀行，首付加贈5杯CITY CAFE中杯美式咖啡、消費單筆滿百元最高6.6%現金回饋（以20倍OPEN POINT點數贈送）。

宅經濟正夯，7－ELEVEN交貨便平台即日起至5月31日「賣貨便服務」首度推出優惠方案，每件包裹運費優惠價35元（原價60元），於報稅季期間幫小賣家開源節流；4月22日至2021年4月21日交貨便首度推出「離島交貨便感謝季」，每件包裹運費優惠價60元（原價100元），4月22日至5月21日使用離島交貨便寄件1件加碼送CITY CAFE中杯熱美式咖啡一杯、活動期間每筆交易最多提供5組咖啡序號。

到7－ELEVEN消費選對支付工具可享更多回饋。圖／7－ELEVEN提供
到7－ELEVEN消費選對支付工具可享更多回饋。圖／7－ELEVEN提供

咖啡 社交距離 一卡通

延伸閱讀

會考防疫措施看過來！竹市府加碼辦理

軍方選台中一中集合 盧秀燕抗議未事先告知

參加IDU線上防疫會議 江啟臣：WHO不應排除中華民國

郵筒被當垃圾桶 郵差擔憂口罩亂丟將成防疫破口

相關新聞

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

昨天中央氣象局對南部近山區發布今年第一次的高溫燈號，但今起又是另一種天氣型態。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立...

獨／市區公車也要紓困 交部擬預支每輛車最高9萬元補貼

雙北、桃園首長公開發聲，要求中央對運輸業的紓困補助，應納入一樣受疫情衝擊的市區公車。交通部今天表示，雖然至今地方政府未直...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

郵筒被當垃圾桶 郵差擔憂口罩亂丟將成防疫破口

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，有郵差反映「郵筒」被人當作「垃圾桶」的事件頻傳，過去就曾被發現亂丟利樂包、皮夾、信用卡等，如今防...

國家圖書館自修室防疫 今天起限百人入座

新冠肺炎疫情逢考季，國家圖書館自修室有200多個座位，館方宣布今天起入座人數限制在100人以下。國圖也為此調整網路預約座...

廚師回歸運將就遇新冠 司機：三萬補助「沒魚蝦也好」

運將3萬元小補貼到來。新冠肺炎導致全台各業都受影響，除觀光、飯店業幾乎沒人潮、損失慘重外，計程車司機也面臨生計問題。政府...

台北市懸日美景 4月底重現

台北懸日美景又即將登場。氣象局說，台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段，分別在4月29日到5月...

防疫司機遭爆被剝削50%車資 藍營怒：踩著防疫英雄發財

因應疫情，交通部推出防疫車隊，載運需居家檢疫者從機場返家。國民黨立委魯明哲、台北市議員游淑慧、羅智強今舉行記者會指出，受...

減少人機接觸！7-11 X-STORE一號店導入「掃描式微波爐」掃碼自動辨識微波時間

防疫期間大眾減少群聚、保持社交距離，形成一股低接觸消費現象，7－ELEVEN超前部署，即日起於X－STORE未來超商一號...

國研院與上銀開發太陽能檢測儀 檢測時間縮短30倍

我國將綠能列為5加2產業之一，國研院儀科中心與新冠肺炎疫情期間「口罩國家隊」領頭羊上銀科技合作，開發TIRI線上檢測薄膜...

進入腸病毒流行期 11月大雙胞胎一起染病

每年4月到9月為腸病毒主要流行期，豐原醫院今年3月初已經有一對雙胞胎，在托嬰中心感染腸病毒住院，兒科醫師提醒，家長還是要...

無抽菸婦人久咳1個月覺得怪 檢查竟是早期肺癌

宜蘭55歲林姓婦人沒有抽菸史，因連續咳嗽超過1個月，覺得不對勁，到醫院做斷層掃描，赫然發現是肺腺癌第一期，還好發現早，手...

熱門新聞

口罩3.0 周三8時上路！四大超商直接預購加現金付款

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

夏普製日本口罩 4月21日預定開賣

老公太瘋夾娃娃！5大櫃堆滿戰利品 她崩潰：兒子挑禮物挑半小時

7-11最強的冷凍微波食品是哪個？ 網列出「不踩雷」清單

超商插卡買口罩？ 陳時中：本周三開始上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。