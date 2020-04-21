減少人機接觸！7-11 X-STORE一號店導入「掃描式微波爐」掃碼自動辨識微波時間

防疫期間大眾減少群聚、保持社交距離，形成一股低接觸消費現象，7－ELEVEN超前部署，即日起於X－STORE未來超商一號店導入「掃描式微波爐」2.0全新升級版，新增QR Code功能，只要將鮮食商品上的QR Code二維條碼置於微波爐的掃描感應器下，即可自動辨別需微波的時間，不必再按鈕操作，減少人機接觸頻率。

目前「掃描式微波爐」2.0僅在7－ELEVEN X-STORE一號店導入5台，開放一般消費者自助微波使用，未來將擴大導入運用，但時程與店數尚未定。「掃描式微波爐」2.0透過讀取QR Code可設定不同火力及秒數，使商品透過多段微波設定達到最適加熱程度，7－ELEVEN在鮮食包裝上也下足苦心，現有熟菜、沙拉、調理麵包、米食、便當、飯糰、鮮食麵等超過70款鮮食商品可使用QR Code掃描微波。

7－ELEVEN智FUN機目前總鋪機數超過440台，其中工業區的機台業績成長幅度較明顯，較去年同期成長2成，各商圈以飲品、早正餐、零食等較為暢銷。7－ELEVEN後續也將積極佈點，支付工具在現金、icash2.0、悠遊卡之外，近期也將陸續於各機台新增一卡通支付功能，門市補貨時也會針對較常觸碰到的取貨口、操作面板進行消毒。

非現金支付在防疫期間也是降低接觸的方式，7－ELEVEN即日起至6月30日選用OPEN錢包綁定國泰世華銀行或中國信託銀行信用卡，消費1元送1點OPEN POINT，回饋無上限；選用icash Pay綁制定台灣土地銀行、第一銀行、新光銀行、中華郵政、中國信託銀行，首付加贈5杯CITY CAFE中杯美式咖啡、消費單筆滿百元最高6.6%現金回饋（以20倍OPEN POINT點數贈送）。