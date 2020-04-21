國研院與上銀開發太陽能檢測儀 檢測時間縮短30倍

我國將綠能列為5加2產業之一，國研院儀科中心與新冠肺炎疫情期間「口罩國家隊」領頭羊上銀科技合作，開發TIRI線上檢測薄膜式太陽能板機器，讓檢測時間從30分鐘縮短到一分鐘，檢測效率加快30倍，良率也達99.2％。

國研院今舉行記者會，已將這台機器用於工業生產線的上銀光電總經理林明堯說，一項產品如沒檢驗，很容易做出不良品。上銀製作一個CIGS薄膜太陽能板花兩分鐘，但檢驗要30分鐘，檢驗出錯誤很困擾。製程加入這項TIRI線上檢測儀器後，他們製作薄膜太陽能板的良率達99.2％，比世界平均的七至八成高出許多。

儀科中心組長陳銘福說，傳統檢測太陽能板的方式是抽樣檢查非全部檢查，要靠人工檢測、分析、研判。而這套TIRI線上檢測系統結合人工智慧，可以大面積取向，處理面積大如122公分乘以66公分的板材，讓檢測範圍從局部擴大為整體；另能線上即時檢測，每小時可檢測60片太陽能板，讓檢測從抽樣擴大為全檢。最後是生產回饋的最佳化，儀器能依檢測結果即時調整生產參數。

國研院院長王永和說，儀科中心的強項為光機電技術整合，這項儀器是AI的應用，機器即時採取影像就即時分析、回報錯誤，縮短檢測時間也擴大檢測面積。

陳銘福說，太陽能電池分為薄膜式和矽晶式兩種，市場主流是技術成熟、每單為功率成本低的矽晶式，而薄膜式目前非主流，但它採鍍膜方式，製造過程可減少能源和大量材料，且可做成可撓式基板，用在建築整合太陽能，也可以做為攜帶式電池，促進太陽能電池發展。太陽能電池年產值上看300億美元。

而在各類型薄膜式太陽能電池中，陳銘福說，上銀採用的硒化銅銦鎵CIGS太陽能電池，具有相當高的光電轉換效率與成本優勢，十分被看好。

儀科中心主任楊燿州說，這是智慧機械的新里程碑，期待這項技術也能應用於玻璃基板、平面顯示器、液晶顯示器、印刷電路板、半導體晶片甚至紡織皮革等，提升我國產業國際競爭力。