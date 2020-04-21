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進入腸病毒流行期 11月大雙胞胎一起染病

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
每年4月到9月為腸病毒主要流行期，豐原醫院今年3月初已經有一對雙胞胎，在托嬰中心感染腸病毒而住院。圖／豐原醫院提供
每年4月到9月為腸病毒主要流行期，豐原醫院今年3月初已經有一對雙胞胎，在托嬰中心感染腸病毒而住院。圖／豐原醫院提供

每年4月到9月為腸病毒主要流行期，豐原醫院今年3月初已經有一對雙胞胎，在托嬰中心感染腸病毒住院，兒科醫師提醒，家長還是要注意孩子的個人衛生與洗手習慣，才能預防腸病毒找上門。

雙胞胎的媽媽表示，3月7日弟弟先發燒，沒想到到晚上哥哥也跟著發燒，還不清楚兩兄弟發燒原因時，托嬰中心已經打電話通知班上有腸病毒確診個案。她說，雙胞胎兒子平時很喜歡一起做同樣的事，沒想到這次感染腸病毒也一起，特別在自己的FB打卡留言寫「腸病毒不孤單、兩隻一起來」。

豐原醫院兒科主任馬志豪表示，每年以4月到9月為腸病毒主要流行期，腸病毒傳染力又特別強，不只幼兒或學童容易感染，形成校園群聚感染，其實大人也會得腸病毒，這一對11個月大的雙胞胎，在3月初到醫院就診時都出現發燒、及口腔潰瘍情形，因而收治住院治療。

馬志豪強調，腸病毒主要透過糞口、飛沫或接觸傳染，最有效的預防方法就是做好手部清潔衛生與咳嗽禮節，如有發現家中幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應盡速到醫院就醫。

腸病毒 發燒 雙胞胎

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