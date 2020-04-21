郵筒被當垃圾桶 郵差擔憂口罩亂丟將成防疫破口

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，有郵差反映「郵筒」被人當作「垃圾桶」的事件頻傳，過去就曾被發現亂丟利樂包、皮夾、信用卡等，如今防疫期間，居然還出現用過的衛生紙、口罩，讓郵差相當傻眼，忍不住痛罵民眾沒有公德心，更擔憂會成為防疫破口。

對此，中華郵政工會秘書長簡蕙如直言，相信只是個別民眾的行徑，不過同仁在打開郵筒的那一刻，一定還是會受到驚嚇，也有再三提醒外勤同仁，務必注意自身防護，除了隨身酒精外，也要記得帶手套、口罩、護目鏡。

實際上，郵筒被當作垃圾桶的事件，過去其實就時有所聞，有郵差反映，每次開筒要收攬信件，都有種好像在開「驚喜箱」的感覺，舉凡手機、皮夾什麼都有，甚至還看過使用過的保險套，不過近期居然發現有民眾把用過的衛生紙、口罩直接丟進郵筒，實在令人傻眼。

簡蕙如表示，相信這只是民眾的個人行為，不過無論是投遞還是收件，也都有提醒外勤同仁要注意自身防護，儘管有些同仁不習慣戴護目鏡，但也都會以眼鏡代替。

簡蕙如表示，中央都在宣導要有第二辦公場所，但投遞業務完全沒有辦法，全台約有9000多名郵差，其實工會一直很擔心會出現防疫破口，只要有一個郵差確診，不僅會導致辦公室同仁被隔離，該投地區段更可能會成為疫情「危險」地區，這是不能夠冒險的。

簡蕙如也提到，現在都要求進入郵局前要量體溫、戴口罩，但其實郵局人力有限，儘管可以爭取志工排班，但志工三個小時一班，「車馬費」僅50元，根本就是杯水車薪，目前公會也發函讓各地郵局爭取，是不是可以利用勞動部的「安心即時上工方案」替代，不過媒合是否成功還要再觀察。