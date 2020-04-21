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無抽菸婦人久咳1個月覺得怪 檢查竟是早期肺癌
宜蘭55歲林姓婦人沒有抽菸史，因連續咳嗽超過1個月，覺得不對勁，到醫院做斷層掃描，赫然發現是肺腺癌第一期，還好發現早，手術切除腫瘤後無須化療。羅東博愛醫院胸腔內科主任林偉群提醒，肺癌初期病徵不明顯，容易忽略，民眾要有病識感，若長時間出現呼吸道症狀，如咳嗽超過3周以上，應盡早就醫檢查。
肺癌是台灣癌症死亡率之冠，其原因是病徵不明顯，延誤就醫所致。這位林姓婦人到羅東博愛醫院胸腔內科就診，剛開始照射X光，隱約有個不明顯的白點，醫師再用電腦斷層掃瞄發現一顆約1公分腫瘤，確診為肺腺癌第一期，因為是早期發現，透過胸腔鏡微創手術切除腫瘤後，不必再化療，只需定期追蹤。
林偉群表示，這位病人的病識感高，警覺就醫也救了自己，肺癌的四大高風險族群包括菸齡長且每年抽菸逾30包、有三等親內家族史、油煙暴露達一定程度與特定肺部疾病病人，目前低劑量胸部電腦斷層為肺癌篩檢的良好工具，能提高早期肺癌的發現機率，萬一不幸確診肺癌，也可依肺癌期別及早接受治療，使病情得以治癒或控制。
林偉群提醒大家重視健康檢查的同時，慎選健檢的機構非常重要，以肺癌來說，診療機構若為一站式、多團隊合作的服務模式，可大大減輕病人的負擔。
例如當肺癌病人在健檢中心發現疑似病灶時，可直接轉介院內胸腔內科進一步檢查確認，確診後再會診胸腔外科、放射腫瘤科、血液腫瘤科、病理科、放射科、營養科等相關醫療團隊評估與治療建議，從肺癌篩檢、住院檢查到擬定治療計畫等「一站式」服務只需5到7天，一次做好病人在治療時可能遭遇的各方面需求。
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