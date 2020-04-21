榮民榮眷基金會與文化部耗資千萬 保存榮民眷村記憶

退輔會財團法人榮民榮眷基金會上午與文化部簽署合作協議，將榮民及眷村文化影音資料數位化並建置於國家文化記憶庫。基金會董事長李文忠表示，這項合作案從去年發想，經過多次會議研討，到今天與文化部共同簽署合作協議書，雙方各出資500萬元，以總額1000萬元的規模，共同辦理榮民與眷村主題的文化保存工作。

退輔會上午表示，為記錄及保存榮民及眷村文化，將資料數位轉化為文字及影音建置於國家文化記憶庫，讓珍貴歷史記憶與文化資產永久留存，財團法人榮民榮眷基金會與文化部於今（21）日上午10時，在文化部14樓彩廳共同簽署合作協議書。由基金會李文忠董事長及文化部李連權常務次長代表雙方完成簽署。

退輔會表示，財團法人榮民榮眷基金會成立於民國86年，為照顧榮民榮眷的專責機構，服務項目包含榮民重大災害救助、清寒榮民子女教育獎（助）學金，榮民榮眷福利及服務事項等。近年隨著年邁榮民逐漸凋零，基金會深感保留其生命故事的急迫性與重要性，他們的一生可說是中華民國近半個世紀的發展史，所以基金會除了照顧服務榮民（眷）的實務工作，榮民文化傳承更是責無旁貸的使命。透過此次簽約，象徵雙方合作關係就此展開，未來基金會將與文化部合作建置榮民與眷村文化國家記憶庫，利用文字、照片、影片，將屬於榮民的珍貴記憶以數位方式，永久保存下來。

李文忠表示，這個合作案以總額1000萬元的規模，共同辦理榮民與眷村主題的文化保存工作。徵件計畫已經實質進行，希望相關的工作團隊，共同參與榮民與眷村文化記憶數位化的系統性整理與保存工作，以呈現台灣豐富多元的文化樣貌及內涵。與文化部的合作可以說是創舉，更是保存榮民文化的具體實踐。

退輔會說，除與文化部合作徵集「榮民與眷村文化主題」建置國家文化記憶庫，榮民榮眷基金會日前攜手桃園市政府打造全國首座眷村資源中心、與各民間團體合作辦理眷村文化推廣、首創榮民文化碩博士論文獎補助、創辦文創學院培育保存榮民文化人才等專案工作，基金會以多元的文化宣傳活動，分別或同時進行榮民與眷村文化的記錄、保存，有系統的建構榮民文化成為一種具有脈絡的在地文化資源，進一步使榮民與眷村文化獲得實質的延續與發展。