快訊

填補防禦網缺口：台灣該買標三反彈道系統嗎？

敦睦艦隊92官兵生拒絕疫調 高市府：不配合將依法開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

榮民榮眷基金會與文化部耗資千萬 保存榮民眷村記憶

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
退輔會財團法人榮民榮眷基金會上午與文化部簽署合作協議，將榮民及眷村文化影音資料數位化並建置於國家文化記憶庫。圖：本報資料照
退輔會財團法人榮民榮眷基金會上午與文化部簽署合作協議，將榮民及眷村文化影音資料數位化並建置於國家文化記憶庫。圖：本報資料照

退輔會財團法人榮民榮眷基金會上午與文化部簽署合作協議，將榮民及眷村文化影音資料數位化並建置於國家文化記憶庫。基金會董事長李文忠表示，這項合作案從去年發想，經過多次會議研討，到今天與文化部共同簽署合作協議書，雙方各出資500萬元，以總額1000萬元的規模，共同辦理榮民與眷村主題的文化保存工作。

退輔會上午表示，為記錄及保存榮民及眷村文化，將資料數位轉化為文字及影音建置於國家文化記憶庫，讓珍貴歷史記憶與文化資產永久留存，財團法人榮民榮眷基金會與文化部於今（21）日上午10時，在文化部14樓彩廳共同簽署合作協議書。由基金會李文忠董事長及文化部李連權常務次長代表雙方完成簽署。

退輔會表示，財團法人榮民榮眷基金會成立於民國86年，為照顧榮民榮眷的專責機構，服務項目包含榮民重大災害救助、清寒榮民子女教育獎（助）學金，榮民榮眷福利及服務事項等。近年隨著年邁榮民逐漸凋零，基金會深感保留其生命故事的急迫性與重要性，他們的一生可說是中華民國近半個世紀的發展史，所以基金會除了照顧服務榮民（眷）的實務工作，榮民文化傳承更是責無旁貸的使命。透過此次簽約，象徵雙方合作關係就此展開，未來基金會將與文化部合作建置榮民與眷村文化國家記憶庫，利用文字、照片、影片，將屬於榮民的珍貴記憶以數位方式，永久保存下來。

李文忠表示，這個合作案以總額1000萬元的規模，共同辦理榮民與眷村主題的文化保存工作。徵件計畫已經實質進行，希望相關的工作團隊，共同參與榮民與眷村文化記憶數位化的系統性整理與保存工作，以呈現台灣豐富多元的文化樣貌及內涵。與文化部的合作可以說是創舉，更是保存榮民文化的具體實踐。

退輔會說，除與文化部合作徵集「榮民與眷村文化主題」建置國家文化記憶庫，榮民榮眷基金會日前攜手桃園市政府打造全國首座眷村資源中心、與各民間團體合作辦理眷村文化推廣、首創榮民文化碩博士論文獎補助、創辦文創學院培育保存榮民文化人才等專案工作，基金會以多元的文化宣傳活動，分別或同時進行榮民與眷村文化的記錄、保存，有系統的建構榮民文化成為一種具有脈絡的在地文化資源，進一步使榮民與眷村文化獲得實質的延續與發展。

榮民 眷村 文化部

延伸閱讀

【遺產學問大4】賣房搬進安養中心 退役海軍成自益信託傳教士

任文化部人文司長期間涉貪 傳藝中心副主任漏夜偵訊

澄德基金會與逢甲電機簽備忘錄 共同培育優秀機電人才

傳藝中心副主任遭調查 文化部：2年前已啟動調查

相關新聞

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

昨天中央氣象局對南部近山區發布今年第一次的高溫燈號，但今起又是另一種天氣型態。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立...

獨／市區公車也要紓困 交部擬預支每輛車最高9萬元補貼

雙北、桃園首長公開發聲，要求中央對運輸業的紓困補助，應納入一樣受疫情衝擊的市區公車。交通部今天表示，雖然至今地方政府未直...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

郵筒被當垃圾桶 郵差擔憂口罩亂丟將成防疫破口

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，有郵差反映「郵筒」被人當作「垃圾桶」的事件頻傳，過去就曾被發現亂丟利樂包、皮夾、信用卡等，如今防...

國家圖書館自修室防疫 今天起限百人入座

新冠肺炎疫情逢考季，國家圖書館自修室有200多個座位，館方宣布今天起入座人數限制在100人以下。國圖也為此調整網路預約座...

廚師回歸運將就遇新冠 司機：三萬補助「沒魚蝦也好」

運將3萬元小補貼到來。新冠肺炎導致全台各業都受影響，除觀光、飯店業幾乎沒人潮、損失慘重外，計程車司機也面臨生計問題。政府...

台北市懸日美景 4月底重現

台北懸日美景又即將登場。氣象局說，台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段，分別在4月29日到5月...

防疫司機遭爆被剝削50%車資 藍營怒：踩著防疫英雄發財

因應疫情，交通部推出防疫車隊，載運需居家檢疫者從機場返家。國民黨立委魯明哲、台北市議員游淑慧、羅智強今舉行記者會指出，受...

減少人機接觸！7-11 X-STORE一號店導入「掃描式微波爐」掃碼自動辨識微波時間

防疫期間大眾減少群聚、保持社交距離，形成一股低接觸消費現象，7－ELEVEN超前部署，即日起於X－STORE未來超商一號...

國研院與上銀開發太陽能檢測儀 檢測時間縮短30倍

我國將綠能列為5加2產業之一，國研院儀科中心與新冠肺炎疫情期間「口罩國家隊」領頭羊上銀科技合作，開發TIRI線上檢測薄膜...

進入腸病毒流行期 11月大雙胞胎一起染病

每年4月到9月為腸病毒主要流行期，豐原醫院今年3月初已經有一對雙胞胎，在托嬰中心感染腸病毒住院，兒科醫師提醒，家長還是要...

無抽菸婦人久咳1個月覺得怪 檢查竟是早期肺癌

宜蘭55歲林姓婦人沒有抽菸史，因連續咳嗽超過1個月，覺得不對勁，到醫院做斷層掃描，赫然發現是肺腺癌第一期，還好發現早，手...

熱門新聞

口罩3.0 周三8時上路！四大超商直接預購加現金付款

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

夏普製日本口罩 4月21日預定開賣

老公太瘋夾娃娃！5大櫃堆滿戰利品 她崩潰：兒子挑禮物挑半小時

7-11最強的冷凍微波食品是哪個？ 網列出「不踩雷」清單

超商插卡買口罩？ 陳時中：本周三開始上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。