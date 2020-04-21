華航5月1日起實施減薪減班 林佳龍：交通部支持

受新冠肺炎疫情影響，中華航空勞資雙方昨天共同決定國內員工全面減薪三個月，一級主管減全薪25%，二、三級主管減全薪20%，一般員工減全薪15%，粗估華航每月至少可省下1.5億元的人事費用。交通部長林佳龍今天也表示，交通部支持勞資協商結果。

華航勞資雙方昨天經過4.5小時馬拉松協商，工會願意與資方共體時艱，自5月1日起配合此減薪（班）休息方案的員工，公司同意保障工作權，不予裁員。員工配合業務緊縮及防疫，每月減班休息日平均增加4到5日，實施日期為5月1日到7月31日，為期3個月。

華航表示，5月1日起實施國內員工減薪減班，一級以上正副主管減全薪25%，二、三級正副主管減全薪20%，一般員工減全薪15%，每周規劃1日減班休息，暫定實施3個月。

交通部長林佳龍今天出席北科大等單位舉行的「智慧鐵道產業人才學院」成立啟動儀式，他會後受訪表示，交通部已啟動針對航空業紓困計畫，有500多億經費提供企業融資貸款等，且優先用於支付員工薪資。

林佳龍也說，新冠肺炎疫情造成航空業寒冬，需要勞資合作才能共度難關，對於華航勞資坐下來協商、共同決議適度減薪，「交通部支持」。