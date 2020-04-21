廚師回歸運將就遇新冠 司機：三萬補助「沒魚蝦也好」

運將3萬元小補貼到來。新冠肺炎導致全台各業都受影響，除觀光、飯店業幾乎沒人潮、損失慘重外，計程車司機也面臨生計問題。政府祭出紓困措施，相關計程車及遊覽車駕駛，擬仿照紓困觀光業做法，連續3個月補助駕駛每人每月新台幣1萬元。

只是這樣的補助，是否真的就紓困了？剛回歸跑車不到一年的計程車司機阿火（化名），他表示自有新冠肺炎後，疫情不斷蔓延擴大，民眾都不敢搭車，生意大減；他從二月至今業績掉了三、四成，為了家計也是苦撐，並選擇半夜跑車。看到政府有3萬元補助，「沒魚蝦也好」。

交通部紓困2.0版，將計程車、遊覽車及小客車租賃業駕駛人納入薪資補助對象，4月至6月，補貼每人每個月1萬元，總計補助每人3萬元。據規劃，近10萬名計程車及遊覽車司機可望受惠。

今年50多歲的阿火說，他曾經是廚師，早年時先開過一段時間的計程車，後來圓夢開了餐廳，直到去年生意不好、加上孩子也都大學畢業了，經濟壓力沒那麼大，他決定歇業，去年下半年重回運將生活。

不過從廚師再回歸運將不到一年就遇新冠肺炎疫情，阿火說，交通部一個月補助一萬雖是美意，但說真的，這補貼連油錢都不太夠。如他選擇深夜時段跑車，一天跑約10小時，一日營收約兩千多元，但油錢就佔了近千，加上例行保養、吃飯、喝飲料等，獲利微薄、淨收入並未比外界想像的高。

阿火說，他認識的沒跟車隊、自己跑車的同業，因新冠肺炎這波疫情，沒人叫車，收入幾乎砍半、過得更苦，但還好最近油價也大跌，且遇到新冠肺炎大家都很苦；對於政府的3萬元補助，他說「沒魚蝦也好」，這周會去監理所申請。