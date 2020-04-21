中央預支營運虧損補貼救公車？北市：給好給滿卡實在

交通部規畫預支補助經費的市區公車紓困案，評估以每年補給市區公車的款項，先預支撥給地方政府，再由地方撥現金給虧損的公車業者，之後從未來三年的營運虧損補貼經費攤提；對此，台北市交通局表示，營運虧損補貼中央從未給齊過，每年應給1.65億，但多年來卻都只給1000萬元，希望中央能透過給齊補貼來協助紓困。

交通局長陳學台表示，中央支付的市區公車補貼，主要為「營運虧損補貼」，是補貼業者經營服務型路線，通常是山區、偏遠地點的路線，因搭乘人數少會出現虧損；北市公車每年約要約3億多元，其中依中央補貼大眾運輸事業補貼辦法，中央每年應給北市1.65億元，但多年來卻每年只給1000萬元，等於每年少給北市府1.55億元。

公共運輸處長常華珍補充，若中央打算預支未來3年的「營運虧損補貼」，也才3000萬元，不只不足以補貼業者已受疫情影響的虧損，未來預支要結算時，北市也可能面臨好幾年都完全拿不到中央的營運虧損補貼。

常華珍表示，很感謝中央規畫市區公車紓困計畫，但會希望中央先朝補齊過去或每年短給的營運虧損補貼，可能對補貼業者虧損反而較有幫助，也可另案編列受疫情影響的補貼經費，而非寅支卯糧過去就給不多的經費。