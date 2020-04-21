集郵迷看過來！ 中華郵政發行台江國家公園郵票

位在台灣西南沿海的台江公園，是台灣第8座國家公園，濕地生態豐富，為介紹台江公園之美，中華郵政公司今宣布，將於24日發行「台江國家公園郵票」，一套4枚，主要是以七股潟湖、黑面琵鷺生態保護區、網仔寮沙洲及四草紅樹林綠色隧道為題材，郵票面額分別為6元、8元、15元及28元。

中華郵政表示，配合郵票發行，特別印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於22日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城訂購。

該套郵票圖案簡介如下：

一、七股潟湖(面值6元)：為古台江內海淤積陸浮遺跡，為沙洲與陸地圍成水域。

二、黑面琵鷺生態保護區（面值8元）：位於曾文溪口濕地，為出海口處的廣大泥灘地，因上游豐富營養鹽於此堆積，孕育眾多底棲與浮游生物，其中以瀕危物種－黑面琵鷺最受矚目。

三、網仔寮沙洲（面值15元）：孤立於七股潟湖西側海上沙洲，沙洲中央高處為木麻黃林，樹頂端常見鷺科鳥類在此棲息、築巢，沙灘四周長滿馬鞍藤與濱刺麥等濱海植物。

四、四草紅樹林綠色隧道（面值28元）：台灣紅樹林的家鄉，大眾廟後方水道，可欣賞台江地區紅海欖、欖李及海茄苳等3種原生紅樹林與水筆仔構成的優美紅樹林綠色隧道。