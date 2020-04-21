快訊

染疫官兵高雄趴趴走 韓國瑜：9位市民疑似感染

從防疫隔離到「種族屠殺」？德國瘟疫小史 黑死病與大流感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影/年輕健身教練為好玩比腕力 下一秒右手臂竟斷了

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
24歲健身教練因為好玩，就跟朋友比腕力，沒想到用力過度，右手臂斷了造成嚴重骨折。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
24歲健身教練因為好玩，就跟朋友比腕力，沒想到用力過度，右手臂斷了造成嚴重骨折。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供

24歲健身教練因為好玩，就跟朋友比腕力，沒想到用力過度，右手臂斷了造成嚴重骨折，到中國醫藥大學新竹附設醫院急救，經過X光，確診為右上臂肱骨螺旋性移位骨折，骨科主任王鍵元立即為患者開刀，以「開放復位鋼釘固定」手術，經過將近一個禮拜的觀察休養，病患已經出院，目前恢復良好，需持續復健3個月才能恢復正常生活作息。

健身教練表示，「不敢再玩了，要好好復健！」王鍵元指出，病患本身是健身教練，肌肉非常結實有厚度，再加上橈神經圍繞右肱骨，增加「開放復位鋼釘固定」手術的困難度。橈神經如果受傷，就不能比讚，手腕也不能往上，因此開刀必須非常小心。

手術時必須先將橈神經分離，再將鈦合金材質的鎖定加壓骨板，固定在橈神經下的肱骨斷裂處，由於怕再次拔釘手術傷及橈神經，骨折癒合後，鈦合金骨板也不用取出，留在原位。

王鍵元表示，人體骨頭比較能承受「壓力」，比較不能承受「扭力」，因此，大聯盟曾經有投手，也因為投球用力過當，自己本身肌肉的力量就有可能造成骨折，提醒民眾千萬不要玩比腕力危險動作，只要稍為施力不當，就可能造成骨折。

24歲健身教練因為好玩，就跟朋友比腕力，沒想到用力過度，右手臂斷了造成嚴重骨折。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
24歲健身教練因為好玩，就跟朋友比腕力，沒想到用力過度，右手臂斷了造成嚴重骨折。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供

骨折 手術 健身

延伸閱讀

金正恩傳手術後命危 美國密切監測情報

影／46歲大叔耍流氓攔到23歲健身教練 秒被撂倒求饒

肋骨骨折「鈦合金固定板」手術 減輕患者痛苦

台大醫院／卵巢癌晚期患者多 團隊手術經驗豐富

相關新聞

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

昨天中央氣象局對南部近山區發布今年第一次的高溫燈號，但今起又是另一種天氣型態。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立...

獨／市區公車也要紓困 交部擬預支每輛車最高9萬元補貼

雙北、桃園首長公開發聲，要求中央對運輸業的紓困補助，應納入一樣受疫情衝擊的市區公車。交通部今天表示，雖然至今地方政府未直...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

國家圖書館自修室防疫 今天起限百人入座

新冠肺炎疫情逢考季，國家圖書館自修室有200多個座位，館方宣布今天起入座人數限制在100人以下。國圖也為此調整網路預約座...

廚師回歸運將就遇新冠 司機：三萬補助「沒魚蝦也好」

運將3萬元小補貼到來。新冠肺炎導致全台各業都受影響，除觀光、飯店業幾乎沒人潮、損失慘重外，計程車司機也面臨生計問題。政府...

喪屍版農奴革命？《屍戰朝鮮》向貴族與禮教宣戰

《屍戰朝鮮》（Kingdom）的編導實在聰明，該劇集一方面是隱喻王國興衰史的《冰與火之歌》（Game of Thrones），另一方面則是讓《我是傳奇》（I Am Legend）、《惡靈古堡》（Resident Evil）、《陰屍路》（The Walking Dead）等影劇作品所開啟的「現代」喪屍類型片也跟著「穿越」，返回數百年前的東亞文明。

普悠瑪翻覆事實報告出爐 出軌前一秒司機並無煞車

前年10月21日，台鐵普悠瑪號在新馬站翻覆，造成18死、291人輕重傷，至今已過一年半。根據行政院公布的事故調查報告，定...

台鐵東部幹線跳電 福隆至貢寮站雙線不通

台鐵東部幹線福隆站到貢寮間，今上午因雙線電車線跳電，導致該區間雙線不通，上午10時10分跳電至今，列車已停擺約超過一個小...

中央預支營運虧損補貼救公車？北市：給好給滿卡實在

交通部規畫預支補助經費的市區公車紓困案，評估以每年補給市區公車的款項，先預支撥給地方政府，再由地方撥現金給虧損的公車業者...

影/年輕健身教練為好玩比腕力 下一秒右手臂竟斷了

24歲健身教練因為好玩，就跟朋友比腕力，沒想到用力過度，右手臂斷了造成嚴重骨折，到中國醫藥大學新竹附設醫院急救，經過X光...

用預算內補助公車業者 新北：寅支卯糧

交通部近日研議，市區公車將比照國道客運三級制的補助，由中央每年要給地方政府的公共運輸計畫的經費來預支，新北交通局長鍾鳴時...

周四、周五降溫有感 彭啟明：北部民眾恐要換穿長袖了

天氣風險公司總經理彭啟明說，這波東北風南下有些冷空氣，周四、周五北部的溫度落差會很有感，可能又要從連續幾天的短袖換成長袖...

熱門新聞

口罩3.0 周三8時上路！四大超商直接預購加現金付款

夏普製日本口罩 4月21日預定開賣

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

老公太瘋夾娃娃！5大櫃堆滿戰利品 她崩潰：兒子挑禮物挑半小時

7-11最強的冷凍微波食品是哪個？ 網列出「不踩雷」清單

超商插卡買口罩？ 陳時中：本周三開始上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。