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影/年輕健身教練為好玩比腕力 下一秒右手臂竟斷了
24歲健身教練因為好玩，就跟朋友比腕力，沒想到用力過度，右手臂斷了造成嚴重骨折，到中國醫藥大學新竹附設醫院急救，經過X光，確診為右上臂肱骨螺旋性移位骨折，骨科主任王鍵元立即為患者開刀，以「開放復位鋼釘固定」手術，經過將近一個禮拜的觀察休養，病患已經出院，目前恢復良好，需持續復健3個月才能恢復正常生活作息。
健身教練表示，「不敢再玩了，要好好復健！」王鍵元指出，病患本身是健身教練，肌肉非常結實有厚度，再加上橈神經圍繞右肱骨，增加「開放復位鋼釘固定」手術的困難度。橈神經如果受傷，就不能比讚，手腕也不能往上，因此開刀必須非常小心。
手術時必須先將橈神經分離，再將鈦合金材質的鎖定加壓骨板，固定在橈神經下的肱骨斷裂處，由於怕再次拔釘手術傷及橈神經，骨折癒合後，鈦合金骨板也不用取出，留在原位。
王鍵元表示，人體骨頭比較能承受「壓力」，比較不能承受「扭力」，因此，大聯盟曾經有投手，也因為投球用力過當，自己本身肌肉的力量就有可能造成骨折，提醒民眾千萬不要玩比腕力危險動作，只要稍為施力不當，就可能造成骨折。
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