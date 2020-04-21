影/年輕健身教練為好玩比腕力 下一秒右手臂竟斷了

24歲健身教練因為好玩，就跟朋友比腕力，沒想到用力過度，右手臂斷了造成嚴重骨折，到中國醫藥大學新竹附設醫院急救，經過X光，確診為右上臂肱骨螺旋性移位骨折，骨科主任王鍵元立即為患者開刀，以「開放復位鋼釘固定」手術，經過將近一個禮拜的觀察休養，病患已經出院，目前恢復良好，需持續復健3個月才能恢復正常生活作息。

健身教練表示，「不敢再玩了，要好好復健！」王鍵元指出，病患本身是健身教練，肌肉非常結實有厚度，再加上橈神經圍繞右肱骨，增加「開放復位鋼釘固定」手術的困難度。橈神經如果受傷，就不能比讚，手腕也不能往上，因此開刀必須非常小心。

手術時必須先將橈神經分離，再將鈦合金材質的鎖定加壓骨板，固定在橈神經下的肱骨斷裂處，由於怕再次拔釘手術傷及橈神經，骨折癒合後，鈦合金骨板也不用取出，留在原位。