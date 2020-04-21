用預算內補助公車業者 新北：寅支卯糧

交通部近日研議，市區公車將比照國道客運三級制的補助，由中央每年要給地方政府的公共運輸計畫的經費來預支，新北交通局長鍾鳴時指出，目前未收到中央的指令，但用預算內的錢也是「寅支卯糧」。

市區公車補貼分2部分，運價跟票價的「票差補貼」，運價19元而普通票15元、學生票12元、兒童老人8元，差額是用地方政府預算來支付；另外「虧損補貼」就是經營山區、偏遠地區虧損時，由地方政府補貼，少部分公路客運轉市區公車，才由中央補貼。

鍾鳴時說，先前中央只提到以虧損補貼方式給業者，但看虧損情況來補貼也是寥勝於無，若回歸到虧損補貼，只有少部分是中央支付，一年也才一千多萬。若以公共運輸計畫經費，新北每年約幾千萬元，但用預算內的錢絕對不夠。

鍾鳴時表示，新冠肺炎疫情關係，補貼應該要有特別預算，使用特別條例來支應相關款項，中央應該對公共運輸產業「要大方一點」，這不是一般性虧損，是大環境造成運輸市場急遽衰退，現金收入明顯減少，會影響公司營運正常性。