男生千萬要小心！容易被女生討厭的十大行徑

其實你這樣很討厭！

男生和女生想的真的不一樣！這也是為什麼網路上老是爭論男女話題的原因，討論內容包羅萬象，從心事到性事都能聊，每一道題目簡直都能單獨寫論文了。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出十大在女生心目中超不OK的行為表現，直接列表提醒各位男生們要注意啦！有中就要趕快改，小心你已經在無意間成為女孩們心中的NG品！（當然如果你不在乎，也可以隨性做自己囉～）

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第10名：穿衣隨便內褲外露

衣服穿搭沒有品味，或是經常邋遢見人的男人，實在是只能用「不堪入目」四個字來形容，第一印象直接大扣分，有些男生甚至把褲子穿超低，露出一大截奇怪花色的內褲，讓人不知道要先遠離，還是先提醒他不要亂傷害別人的眼睛。

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第9名：愛拍妹子品頭論足

有些男生沒什麼惡意，但興趣就是觀察路上的妹子，看到漂亮的女生就用手機拍個幾張和朋友分享，或是乾脆跟一群男生朋友站在路邊對著路過的女生品頭論足，就算沒有侵略性的變態行動，其實看在女生的眼裡也很讓人不舒服啊！

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第8名：動不動就想使用暴力

女生最討厭的「渣行為」中，最讓人反感、甚至遊走在犯罪邊緣的恐怕就是喜歡動手動腳的暴力男了吧。遇上事情就嗆聲打人、在怒氣無從宣洩的時候直接暴力相向，不只展現情商有多差勁，還可能觸犯法律，更恐怖的是女孩根本不知道你失去控制的時候，會不會變身恐怖情人動手打人呀，這樣的男生讓人避之唯恐不及。

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第7名：把粗話當語助詞狂講

﻿不少沒教養的男生，時不時就口吐髒話，問候別人的長輩，說話沒禮貌還自認為是直率的表現，其實讓人超討厭的啊！這種人始終沒能搞明白「直白跟白目」之間的差別在哪裡，也列入女孩們不喜歡的對象。

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第6名：經常吹噓炫耀財力

有些自大男超愛炫耀自己的一切，三兩句就自己誇自己，動不動就發照片曬自己多厲害。買得起名車名錶是你的本事，但是過於高調的炫富炫耀反而流露出無知與土氣，還有一種是打腫臉充胖子的類型，什麼都沒有也說得好像有那麼一回事，更是讓女孩傻眼萬分。

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第5名：沈迷遊戲大量課金

打電動或打手遊是許多人的休閒嗜好，偶爾玩玩可以放鬆心情、快樂動腦，但是如果太過沈迷，甚至花上大把金錢在遊戲的玩樂上，那就不太好了。打遊戲的結果如果是瘋狂燒錢，甚至耽誤正事，也會使人變得沒有靈魂，這樣的男生也會讓女生完全不想接近啊！

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第4名：時不時臭臉擺臉色

﻿雖然偶像劇的「高冷男」很受歡迎，但現實生活中，女生可沒那麼喜歡一天到晚擺臭臉的男生，老是熱臉貼冷屁股的話相信每個人都會嚴重受挫的。一整天繃著臉不僅你累，也會讓身旁的人感到疲憊不堪，有話好好說、有想法好好溝通才能讓人了解你的內心世界。

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第3名：抽菸全身瀰漫菸味

有些人喜歡抽一根來紓解壓力，如果是成年人能為自己的選擇負責，那也不是罪該萬死的行為。不過千萬別傻傻相信什麼「抽菸很帥」、「叼著菸的樣子很性感」之類的鬼話才去學抽菸，其實有許多的女生非常討厭菸味，光是遠遠聞到就會皺眉，恐怕很難靠你太近了。

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第2名：愛開黃腔性騷擾

一天到晚說黃色笑話、開黃腔，絕對不是展現幽默風趣的最好方法，反而會讓人覺得你這個人素質怎麼那麼糟糕？嚴重一點還會使人感受到被侵犯，小心因此構成性騷擾。另外，也有網友提到，其實女生們也不喜歡男生用揶揄譏笑的方式大開關於性的玩笑，更討厭自己的另一半跟別人分享兩人的床第秘事喔！

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第1名：脾氣爛愛大吼大叫

最讓女生厭惡的就屬脾氣差勁、動不動就對別人大吼大叫的男生了。一個人的情商指數過低，通常他的理智都不會在線，當你總是選擇口不擇言的辱罵他人，怎會讓人相信你能控制自己不會進一步動手動腳呢？或許有些男生覺得講話大小聲是一種豪氣的表現，其實這跟男子氣概一點關係都沒有，只會惹來女生的白眼而已，千萬要注意啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月21日至2020年04月18日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『男生容易被女生討厭的行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」