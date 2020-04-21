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獨／市區公車也要紓困 交部擬預支每輛車最高9萬元補貼

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
桃園市免費公車將裁撤10條路線，自5月1日起停駛。本報資料照片
桃園市免費公車將裁撤10條路線，自5月1日起停駛。本報資料照片

雙北、桃園首長公開發聲，要求中央對運輸業的紓困補助，應納入一樣受疫情衝擊的市區公車。交通部今天表示，雖然至今地方政府未直接與他們討論此事，交通部仍規畫了預支補助經費的紓困案，且比照國道客運的三級補貼。虧損逾五成的業者，每輛車最高發9萬元。

市區公車業者抱怨交通部對市區公車出力甚少，希望政府分一點關愛的眼神。交通部表示，市區公車與捷運一樣，是地方自治的項目。不過中央針對市區公車、公路客運等有公路公共運輸計畫，每年編列30到40餘億元左右經費給地方政府，其中包含給業者的營運虧損補貼，市區公車與公路客運各約6億元。

受新冠肺炎疫情影響，不少民眾憂心與陌生人共處密閉空間，減少搭乘公共交通工具，衝擊了載客率。交通部說，據了解市區公車業者的運量減少二至三成，營運資金應該沒問題，但希望地方政府多注意這些市區公車的基本服務跟品質。交通部已在評估，中央每年要補給市區公車的款項，用預支方式先撥給地方政府，再由地方撥現金給市區公車業者。

交通部表示，申請發放細節還在討論，初步方向是比照國道客運的三級補助。運量比去年同期下降逾五成的業者，每輛車每月補助3萬元，連續三個月；減少三至五成，每車每月補助2萬元；降低二到三成，每車每月補助1萬元，都是連續三個月。也就是說，每輛車最高可獲9萬元的營運補貼預支。

交通部說，全國約1萬輛公車，若以平均二到三成虧損，每輛每月2萬元，需要6億元；中央先撥現金，再從未來三年的營運虧損補貼經費攤提。近日會找業者溝通細節，如果大家有共識最快四月底到五月初，就可以開始申請。交通部說，市區公車是地方自治項目，他們必須在現有制度下用創意來協助，如果業者仍有營運困難，盼自治主管機關能多給予協助，中央、地方一起出力。

公車 國道客運 疫情

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