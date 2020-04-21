學習歷程拚課外或顧課內？補教、高中師看法不一

教育部參考南韓的「高中學習歷程檔案」與升大學連動，成108課綱最受師生與家長關注的項目。補教業者說，檔案中的多元表現是主戰場，建議學生多花時間在課外活動，參加科學競賽或營隊充實自我；第一線高中老師則說，平時學業表現也是學習歷程的一環，學生參與活動不求多，但要與生涯方向相符，才有加分效果。

按教育部規畫，111學年起，學習歷程和大學個人申請第二階段筆面試分數，至少占升學成績五成。學習歷程要求學生定期上傳修課紀錄、多元表現成果，家長憂學習歷程讓高一起的每個課外、課內活動都要好好表現，有利家庭經濟能力好的學生。台灣師範大學教育系教授陳佩英執行教育部計畫，也發現學習歷程是多數高中最想增能或交流的項目。

一名補教業者表示，建議高一生撥出四成時間在課外活動，參加科學競賽或營隊豐富學習歷程；不過另一名補教老師說，個人申請仍以學測成績做為第一道篩選門檻，建議學生要先拚課業，否則連面試機會都沒有。

全國高級中等學校教育產業工會文宣部主任黃惠貞說，多所大學發現高中平時表現佳者，進大學後表現也較好。學習歷程中的平時學習表現將受大學重視但非絕對，例如兩個想念外文系的學生，一人英文85分，另一人雖80分，但主動學第二外語、讀外文小說，彰顯對此系的熱忱，反而能勝出。

大學招聯會已公告111學年各校系要參考哪些學習歷程內容，招聯會執行秘書戴念華說，學習歷程是目前個人申請備審資料「更簡易的日常版」，著重於平時的學習累積。大學端能參採的作品件數有上限，學習歷程重質不重量。