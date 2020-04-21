周四、周五降溫有感 彭啟明：北部民眾恐要換穿長袖了

天氣風險公司總經理彭啟明說，這波東北風南下有些冷空氣，周四、周五北部的溫度落差會很有感，可能又要從連續幾天的短袖換成長袖了。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」粉專說，預計今天中午中南部仍然偏熱、高溫超過30度，中部31-32度，南部32-34度，要防曬防中暑。相對於像是夏天的南部，北部的中午的高溫預估只有26-27度。

他指出，今天清晨新的一波鋒面滯留雲系正位於廣東及福建的北部，緩慢的往東南移動，也有局部很旺盛的閃電對流發展。中午將逐步接近台灣北部，下午北部逐步有感受，天氣會有顯著的變化，轉為陰有雨的天氣。彭啟明說，這波會逐步延伸到中南部，預期先是中部山區，周三開始，中南部雲量也會增多，轉陰偶有短暫陣雨的天氣型態。

彭啟明表示，這波雨勢預估不會太強，但仍要關注局部是否發展較大雨勢。大致上周三到周五，北部持續降雨，會有空檔但時間不長，中南部是偶有短暫陣雨的天氣。

他說，預計周四、五北部低溫可能下看14-15度，與今天相比大約下滑8-9度，是很有感的溫度落差。不到很冷，但明顯濕涼；中南部也有些落差，大約3-4度，周四、五也有機會到20-27度。

彭啟明說，這周末水氣會逐步減少，轉為東北風的天氣，北東迎風面較陰沉偶有地形雨勢，水氣會逐步減少。下周的天氣目前仍有些變動度，有些預測會明顯轉晴，有些預測有系統發展，有較高的不確定性。