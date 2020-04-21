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國家圖書館自修室防疫 今天起限百人入座

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
因應疫情，國家圖書館座位區加設隔板降低傳染機率。圖／教育部提供
因應疫情，國家圖書館座位區加設隔板降低傳染機率。圖／教育部提供

新冠肺炎疫情逢考季，國家圖書館自修室有200多個座位，館方宣布今天起入座人數限制在100人以下。國圖也為此調整網路預約座位服務，自修室每區座位都有一半給現場候位、一半給網路預約。

國圖公告，因應疫情，自修室席位調整總數是98席，採三人一組桌排列方式。包括綜合樂讀區20席（現場選位10席、網路選位10席）、青春漾讀區 48 席（現場選位24席、網路選位24席）、專心研讀區24席（現場選位12席、網路選位12席）。另有 電腦座位區，只開放現場選位。

國圖表示，在不影響讀者服務的使用權益下，盡最大努力守護大家健康，也請讀者共體時艱，共同為抗疫努力。

國圖這個月初因應疫情，已宣布要求入館者一律全程配戴口罩。除自修室，館方也在樓上的網路資源使用區席位間加裝壓克力透明隔板，減少飛沫傳染風險。閱覽區也採間隔座方式保持距離。

教育部表示，其他國立圖書館也啟動多項防疫措施，台中的國立公共資訊圖書館自修室、兒童學習中心及還書區，每日閉館後進行紫外線消毒殺菌；國立台灣圖書館進行電梯管控措施，將電梯空間規劃為四區塊，請搭乘者盡量面向電梯牆壁站立，並建議配戴口罩避免交談，且每日消毒電梯按鍵及扶手兩次。

圖書館 電梯 疫情 新冠肺炎

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