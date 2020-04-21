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海軍免再隔離14天是循漁船規定？漁業署規範是這樣的

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，其在完成為期26天的航行後，4月9日返抵國門，官兵隔離6天下船，外界質疑為何不用再隔離14天；國防部副部長張哲平昨在立法院表示，是依據農委會漁業署的規範，認為船艦回來跟商船規範一致。

但農委會漁業署規範的是遠洋漁船聘用外籍漁工，與海軍敦睦艦隊出訪返國樣態不盡然相同。

根據農委會漁業署在今年4月1日所發的新聞稿顯示，漁業署研擬「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」，並經過中央疫情指揮中心討論後同意。

其中，外籍船員隨船返港部分，漁船返港3日前，船主須檢具「嚴重特殊傳染性肺炎返港通報單」、「境外僱用非我國籍船員隨船返港入境辦理居家檢疫計畫書」等相關文件通報農委會漁業署，並由農委會漁業署將查核結果通報各權責機關。

根據漁業署的規範，經核對的遠洋漁船自台出港後，航行過程「全程從未有」或「返港前30日以上未有」海上轉載、進入他國港口、併船交流、船員異動及接受公海登檢等5項情形，且入境時經體溫量測，及發燒咳嗽等症狀初判身體無異狀者，返台時原則同意無須原船檢疫；未符合情形或船員身體有異狀者，均需進行原船檢疫14天。

根據漁業署的規範，為利衛生單位進行檢疫工作，除緊急狀況外，漁船進港時間限制在上午8時至17時30分，原船檢疫14天期間，船主應指派1名返港時在船上之我國籍船員負責督導船上船員進行原船檢疫14天。

受指派留船的我國籍船員，應協助外籍船員完成線上填寫健康聲明書，並按日將所有船員的「體溫及健康狀況紀錄表」資訊，回報當地地方政府。農委會漁業署及當地地方政府漁政人員，也將不定期抽訪關懷。

漁業署 農委會 新冠肺炎

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