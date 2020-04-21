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鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五
昨天中央氣象局對南部近山區發布今年第一次的高溫燈號，但今起又是另一種天氣型態。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天下午北部及東半部轉陰有局部雨，天氣轉涼，明天起到周五降雨範圍擴展至中部，並有較大雨勢發生的機率。
吳德榮指出，最新（20日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天上午北台灣微量飄雨，下午起鋒面南下，北部及東半部轉陰有局部雨，天氣轉涼；中南部白天仍偏熱，但午後雲量也逐漸增加。預測氣溫：北部19至26度、中部20至32度、南部20至34度、東部19至31度。
他說，降雨範圍將向南擴展，周四、五南部山區也會有短暫降雨的機率。氣溫會逐日緩降、北台濕涼，周五降至最低，北台灣最低氣溫約在15度左右。周六降雨減緩、北部及東半部仍有局部雨，氣溫略回升、北台仍偏涼。
不過天氣和緩的時間很短，吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日（26日）起另一波水氣移入，北台灣又是春雨綿綿、濕涼的天氣型態，將再持續約3天或4天。但他也也說，由於模擬已超過7天，理論上不確定性相對較大，應繼續觀察。
氣象局說，今天東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部山區也有些降雨機會，中部平地及南部地區為多雲的天氣。氣溫方面，北部及東半部地區因東北季風增強及有些降雨的關係，氣溫稍降，北部氣溫18至26度間，東半部地區20至29度，中南部地區19至31度，中南部地區屬於清晨舒適、白天悶熱、日夜溫差大的天氣型態。
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