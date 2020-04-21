快訊

大震撼！寶成擬實施無薪假 衝擊逾3,000人

國防部再清查 磐石艦求診增為148人、226人次、5發燒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部山區也有些降雨機會。本報資料照片
東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部山區也有些降雨機會。本報資料照片

昨天中央氣象局對南部近山區發布今年第一次的高溫燈號，但今起又是另一種天氣型態。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天下午北部及東半部轉陰有局部雨，天氣轉涼，明天起到周五降雨範圍擴展至中部，並有較大雨勢發生的機率。

吳德榮指出，最新（20日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天上午北台灣微量飄雨，下午起鋒面南下，北部及東半部轉陰有局部雨，天氣轉涼；中南部白天仍偏熱，但午後雲量也逐漸增加。預測氣溫：北部19至26度、中部20至32度、南部20至34度、東部19至31度。

他說，降雨範圍將向南擴展，周四、五南部山區也會有短暫降雨的機率。氣溫會逐日緩降、北台濕涼，周五降至最低，北台灣最低氣溫約在15度左右。周六降雨減緩、北部及東半部仍有局部雨，氣溫略回升、北台仍偏涼。

不過天氣和緩的時間很短，吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日（26日）起另一波水氣移入，北台灣又是春雨綿綿、濕涼的天氣型態，將再持續約3天或4天。但他也也說，由於模擬已超過7天，理論上不確定性相對較大，應繼續觀察。

氣象局說，今天東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部山區也有些降雨機會，中部平地及南部地區為多雲的天氣。氣溫方面，北部及東半部地區因東北季風增強及有些降雨的關係，氣溫稍降，北部氣溫18至26度間，東半部地區20至29度，中南部地區19至31度，中南部地區屬於清晨舒適、白天悶熱、日夜溫差大的天氣型態。

吳德榮 氣象局

延伸閱讀

吳德榮：明起濕涼多雨 周五最冷

周二午後鋒面南下轉濕涼多雨 吳德榮：周五前較大雨勢

下周二鋒面南下水氣多 吳德榮：濕涼多雨恐持續一周

今明兩天晴朗 吳德榮：下周二起濕涼多雨

相關新聞

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

昨天中央氣象局對南部近山區發布今年第一次的高溫燈號，但今起又是另一種天氣型態。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立...

網購包裝箱暴增200萬個 抗疫引爆環保危機

受新冠肺炎疫情衝擊，許多民眾避免出門消費，改成在家網購，今年一至二月電子購物營業額比去年同期增加一成三，環保署評估約增加兩百萬個包裝箱、袋，今年減少一千七百公噸網購包裝材的目標恐跳票。環保署長張子敬昨說，將尋找既有法規強制要求網購包裝減量，若有正式法源，民眾也可檢舉業者濫用包裝。

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

健康你我他／親情當支柱 控糖生活不苦

小舅上大夜班生活作息不正常，加上喜愛吃甜食，長期下來，導致小舅很年輕就罹患糖尿病。

最難纏的血癌 AML治療現曙光

四月廿一日是國際急性骨髓性白血病（AML）日，急性骨髓性白血病是一種最為難纏的血癌，平均存活率不到五年。

醫學辭典／腹膜透析 洗腎DIY

常見的透析治療為血液透析（HD），但還有一種方法為腹膜透析（PD），從腹部的導管輸進乾淨透析液進行治療。其最不同之處是，...

安身更要安心 腎友也須超前部署

洗腎對腎友帶來生活重大改變，很多人因無法調適而自怨自艾。專家表示，腎功能下降有階段性，若醫病間妥善溝通，腎友認真學習衛教...

能上班能聚餐 洗腎非世界末日

前言：聯合報今起連三周推出「尊嚴倡議」系列專題，邀請腎友訴說她與他的心路歷程，如何在洗腎後找到生活平衡、重塑自我形象及跨...

三重高中師生 挽袖解血荒

受新冠肺炎疫情影響，民眾外出意願降低，大型捐血活動紛紛喊卡，許多地方的各種血型庫存量已亮起警訊，甚至僅剩4至7日存量，新北市三重高中近日舉辦捐血活動，受限必須17歲以上才能捐血的條件，許多剛屆齡學生紛紛相互號召，幾分鐘就逾50人登記，全校64名師生共捐出66袋、合計1萬6500西西的血液。

疫情使家暴增加？ 1到3月家暴通報較去年成長5％

新冠肺炎在全球造成嚴重影響，國外專家也警告，民眾因疫期無法外出或工作，導致家庭暴力發生的風險增加。衛生福利部的數據則顯示...

她純剪髮噴590含淚喊心痛 專業網友建議：洗+剪較划算

在台灣剪頭髮的價差可說是相當大，從最便宜的百元剪髮到要價上千塊的價格都有，不過究竟哪種CP值較高，還是得看個人選擇。對此，昨（19）日就有一名女網友在PTT中PO文提到，她上次剪了590元的頭，這樣的價錢讓她感到相當心痛，認為荷包大失血，於是就好奇詢問廣大網友「女孩們平常剪頭髮大概都多少價位？」

7-11最強的冷凍微波食品是哪個？ 網列出「不踩雷」清單

便利商店是不少民眾每天必去的場所之一，隨著商品不斷推陳出新，現在3餐幾乎都可以直接在便利商店解決，由於口味多樣，越做越美味，因此打破了許多人對於「微波食品就是不好吃」的刻板印象。對此，就有一名網友昨（19）日在PTT上PO文提到，自己深夜時想吃炸物，但雞排店幾乎都打烊了，所以只好去7-11買微波食品過過癮，而最鍾愛的就是「辣味雞球」，於是就好奇詢問廣大網友「7-11最強的冷凍微波食品是哪個？」

熱門新聞

口罩3.0 周三8時上路！四大超商直接預購加現金付款

口罩賣完被問到煩 藥局貼2公告網笑：是認真的！

夏普製日本口罩 4月21日預定開賣

老公太瘋夾娃娃！5大櫃堆滿戰利品 她崩潰：兒子挑禮物挑半小時

超商插卡買口罩？ 陳時中：本周三開始上路

7-11最強的冷凍微波食品是哪個？ 網列出「不踩雷」清單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。