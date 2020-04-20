疫情使家暴增加？ 1到3月家暴通報較去年成長5％

新冠肺炎在全球造成嚴重影響，國外專家也警告，民眾因疫期無法外出或工作，導致家庭暴力發生的風險增加。衛生福利部的數據則顯示，我國自今年初疫情開始發生以來，一至三月全國家庭暴力通報案件約3萬2000件，與108年同期相較，約成長5％，是否和疫情有關，衛福部也在觀察是否相關。

衛福部保護服務司副司長郭彩榕表示，由於新冠病毒造成全球不少國家「封城」，民眾焦慮感升高，國外確實有因為肺炎使家暴案件增多的情形，因此便有國內專家警告，台灣可能也會因為疫情而有相關情事發生。

但郭彩榕說，雖然看到一至三月的全國家庭暴力通報案件較去年同期增加，但和去年第四季相比，減少0.7％。因此究竟是因為前年強化社會安全網後使案件大幅增加，還是真的因為疫情隔離而使焦慮感升高，都還要觀察，但確實是個警訊。

郭彩榕說，希望提供現有的諮詢專線讓民眾做好身心健康管理，也希望民眾可發揮守望相助的精神，若聽聞有吵鬧聲、疑似家暴就可幫忙撥打113或110通報。

保護司也呼籲民眾若感到焦慮沮喪，可撥打1925安心專線，牢記「安 靜 能 繫 望」五字訣，做好全面的身心健康管理，並可利用居家防疫期間多運動，提升對抗病毒的能力，也要注意維持心情的平靜，與親友多聯繫相互鼓勵，抱持信心與希望，才能平安度過這次疫情。