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她純剪髮噴590含淚喊心痛 專業網友建議：洗+剪較划算

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文提到，她上次剪了590元的頭，這樣的價錢讓她感到相當心痛，於是就好奇詢問網友「女孩們平常剪頭髮大概都多少價位？」示意圖／ingimage
一名女網友PO文提到，她上次剪了590元的頭，這樣的價錢讓她感到相當心痛，於是就好奇詢問網友「女孩們平常剪頭髮大概都多少價位？」示意圖／ingimage

在台灣剪頭髮的價差可說是相當大，從最便宜的百元剪髮到要價上千塊的價格都有，不過究竟哪種CP值較高，還是得看個人選擇。對此，昨（19）日就有一名女網友在PTTPO文提到，她上次剪了590元的頭，這樣的價錢讓她感到相當心痛，認為荷包大失血，於是就好奇詢問廣大網友「女孩們平常剪頭髮大概都多少價位？」

原PO在文中表示，日前她在美髮沙龍花了590剪頭髮，對於花這樣的錢，她覺得有點心痛，但家人都認為這根本就是大驚小怪，因為比起590元的價格，還有更貴的價位，因此她就忍不住疑惑的問道「有點好奇大家都剪多少元的頭」。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，「我都剪100的，都只是照原形修短而已」、「450是極限，也曾經剪完才發現850」、「加洗通常都600」、「每次都是洗+剪320-420」、「平時700-900」、「洗剪600，剪好像400」、「很窮時去家庭理髮，洗+剪100含修眉」。

也有部分網友建議，「洗+剪」通常都會比較划算，「純剪不知道，每次都是洗+剪480」、「洗+剪真的會比較划算，而且應該很少有女生是純洗髮的」、「洗加剪500，現在剪頭髮真的很貴」、「要剪就一起洗啦，通常洗是250，剪是400」。

洗髮 剪髮 PTT

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