溪頭4棟旅宿樓將再委外 8家國內外飯店業者表達興趣
溪頭自然教育園區住宿、餐飲及會議設施將再度委外經營，台大實驗林最近舉辦公開說明會，有意將漢光樓、大學樓、鳳凰樓、紅樓，統一委外經營，期約許可12年，設定每年固定租金2000萬，另包括營運回饋金，上周吸引國際級在內的8家飯店業者，參與了解，面對溪頭每年湧進200萬遊客入園，天然避暑環境及旅遊條件的森林園區，都表達高度的承接意願。
兩年前溪頭立德飯店經營權正式「易主」，由台大實驗林管處收回自營，一般認為是難耐大環境的變更，影響到正常的旅宿收入，加上集團內部疑因轉投資失利，導致積欠46名員工3個月的薪資，經多次協調破裂後，台大實驗林管處才決定收回自營，當時不僅有8成以上員工願意繼續留任，也未出現退房潮，如今逢周末訂房率仍達8成以上。
台大實驗林表示，在校本部同意將漢光樓、大學樓、鳳凰樓、紅樓進行委外招標經營後，上周說明會時，引起福美大飯店、悅榕集團、六福開發建設、溪頭米堤大飯店、福華大飯店、洛碁飯店集團、孟宗山莊大飯店、凡登台北商務旅店等多多飯店業者的關注。
據了解，由於溪頭擁有完善方便的大眾交通路線，加上具備天然避暑環境及高品質森林旅遊條件，在第一次招標後，針對幾家投標業者的意見，重新修正條件內容，上周重新說明未來新的議約內容，包括每年固定租金2000萬，也加上每年視營運績效收取的回饋金，未來許可年限已延長為12年，加計優先訂約10年，不少飯店業者認為應具有可行性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言