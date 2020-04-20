溪頭4棟旅宿樓將再委外 8家國內外飯店業者表達興趣

溪頭自然教育園區住宿、餐飲及會議設施將再度委外經營，台大實驗林最近舉辦公開說明會，有意將漢光樓、大學樓、鳳凰樓、紅樓，統一委外經營，期約許可12年，設定每年固定租金2000萬，另包括營運回饋金，上周吸引國際級在內的8家飯店業者，參與了解，面對溪頭每年湧進200萬遊客入園，天然避暑環境及旅遊條件的森林園區，都表達高度的承接意願。

兩年前溪頭立德飯店經營權正式「易主」，由台大實驗林管處收回自營，一般認為是難耐大環境的變更，影響到正常的旅宿收入，加上集團內部疑因轉投資失利，導致積欠46名員工3個月的薪資，經多次協調破裂後，台大實驗林管處才決定收回自營，當時不僅有8成以上員工願意繼續留任，也未出現退房潮，如今逢周末訂房率仍達8成以上。

台大實驗林表示，在校本部同意將漢光樓、大學樓、鳳凰樓、紅樓進行委外招標經營後，上周說明會時，引起福美大飯店、悅榕集團、六福開發建設、溪頭米堤大飯店、福華大飯店、洛碁飯店集團、孟宗山莊大飯店、凡登台北商務旅店等多多飯店業者的關注。