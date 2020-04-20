連續1個月！醫護人員免費吃「打狗霸、魅麗海」
為感謝疫情發生以來，第一線醫護人員努力付出，海霸王集團旗下的「打狗霸」、「魅麗海中庭餐廳」即日起推出感恩回饋，凡醫護人員憑證件，即可免費用餐，活動為期1個月。
以提供日式鍋物為主的「打狗霸」，目前在台北、高雄共有4間門市，至於「魅麗海中庭餐廳」則在高雄、台北各有1間門市。為感謝醫療人員的辛勞，自4月20日至5月20日期間，醫護人員本人憑證件，可享打狗霸個人鍋物梅花雞、豬、牛（任選店內湯底），以及魅麗海中庭餐廳的豬排、雞腿排、鮭魚排、牛排1客免費。點購其他餐點，另可享5折優惠。（活動內容不適用共鍋、吃到飽、雙人／四人套餐，並不得與其他優惠、招待券及抵用券併用。每人每餐期提供免費用餐1次）
另外，海霸王也與打狗霸攜手合作快閃優惠。海霸王推出35道的單點菜色，招牌的「鳳貝砂鍋雞」，原價888元，單鍋優惠價399元。外帶或內用滿2,500元以上的桌菜，每桌再贈送價值2,400元的海味罐頭禮盒。打狗霸則推出2人同行且皆開鍋，即可享1鍋免費的優惠。活動至4月26日為止。
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