連續1個月！醫護人員免費吃「打狗霸、魅麗海」

為感謝疫情發生以來，第一線醫護人員努力付出，海霸王集團旗下的「打狗霸」、「魅麗海中庭餐廳」即日起推出感恩回饋，凡醫護人員憑證件，即可免費用餐，活動為期1個月。

以提供日式鍋物為主的「打狗霸」，目前在台北、高雄共有4間門市，至於「魅麗海中庭餐廳」則在高雄、台北各有1間門市。為感謝醫療人員的辛勞，自4月20日至5月20日期間，醫護人員本人憑證件，可享打狗霸個人鍋物梅花雞、豬、牛（任選店內湯底），以及魅麗海中庭餐廳的豬排、雞腿排、鮭魚排、牛排1客免費。點購其他餐點，另可享5折優惠。（活動內容不適用共鍋、吃到飽、雙人／四人套餐，並不得與其他優惠、招待券及抵用券併用。每人每餐期提供免費用餐1次）