7-11最強的冷凍微波食品是哪個？ 網列出「不踩雷」清單

便利商店是不少民眾每天必去的場所之一，隨著商品不斷推陳出新，現在3餐幾乎都可以直接在便利商店解決，由於口味多樣，越做越美味，因此打破了許多人對於「微波食品就是不好吃」的刻板印象。對此，就有一名網友昨（19）日在PTT上PO文提到，自己深夜時想吃炸物，但雞排店幾乎都打烊了，所以只好去7-11買微波食品過過癮，而最鍾愛的就是「辣味雞球」，於是就好奇詢問廣大網友「7-11最強的冷凍微波食品是哪個？」

原PO在文中表示，又到了想吃炸的但雞排店又沒開的深夜，所以就只能去7-11買微波食品，他以前覺得鍋貼是所有冷凍微波食品裡最好吃的，但現在覺得「辣味雞球」才真的是不簡單的東西，那個辣度跟口感簡直是一絕，因此他就忍不住向網友問道「有沒有7-11最強的冷凍微波食品是哪個的八卦？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛推薦起自己心目中的「最強7-11微波食品」，「爪哇咖喱飯」、「起士三重奏三明治」、「桂冠的義大利麵」、「我投豬肉水餃跟青醬義大利麵一票」、「韓式炸雞」、「我都吃鍋貼和唐揚雞」、「素三杯炒飯」、「絕對是紐奧良雞翅」、「三色燒賣」、「辣味雞球+鍋貼，真的厲害」、「蔥抓餅」、「豬肉水餃，雞腿串真心不騙」、「冷凍鹹酥雞，超級好吃」。

不過也有網友對7-11的微波食品持不同看法，「每次微波的炸物都會變得濕濕的，很軟爛不好吃」、「我覺得7-11的微波食品CP值都很低」、「雖然吃得時候會很爽，但是看後面的食物成份就會嚇死」、「之前的薯霸沒有之一，只是現在都沒了，而且也越做越不好吃」。