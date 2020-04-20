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彰化縣農會「蘆屋」蘆筍品牌 曾創每公斤600元拍賣紀錄

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
剛出土的白蘆筍嫩莖。圖／農委會台中農改場提供
剛出土的白蘆筍嫩莖。圖／農委會台中農改場提供

蘆筍是彰化地區重要蔬菜產業，種植面積占全台近一半。彰化縣農會從2015年起投入設施蘆筍栽培，至今面積擴大至1.8公頃，所生產的高品質蘆筍，曾創下每公斤600元拍賣紀錄，高級餐廳訂單供不應求，彰化縣農會更以「蘆屋」打出品牌。

農委會台中農改場表示，台灣六十年代因蘆筍留母莖栽培技術應用，及罐頭加工外銷推廣，而有「蘆筍王國」美名，最高峰面積達1.8萬公頃，外銷產值近1.2億美元。其中蘆筍生長喜好砂質性土壤，南彰化鄉鎮因地利優勢成為主要產業聚落。然而隨著貿易自由化、生產成本提高及氣候變遷等因素，蘆筍外銷產業逐年沒落，轉向內需鮮食為主。目前國內蘆筍產能不足，2018年全台栽種面積僅剩471公頃，市場進口蘆筍量占5成以上。

台中場表示，蘆筍是高經濟價值蔬菜，為求產量及品質的穩定，設施栽培是關鍵的生產模式。夏季設施內高溫常造成蘆筍生育障礙，例如母莖高度降低、分枝變短及數目變少等，影響筍莖產量與品質，因此台中場利用溫室降溫塗料，降低溫室日平均溫度約30C，植株初期生育較佳，提升年產能達70公噸。

在銷售方面，彰化縣農會以「蘆屋」品牌進行多元化行銷，強調「高品質溫室栽培」及「守護食品安全」，另於108年購入蘆筍自動選別機，將產品分6級包裝銷售。平均市場拍賣價格約250至270元，白蘆筍直送百貨超市還能以每公斤1200元的頂級價格賣出，除提升生產效能外，更符合市場區隔化。

「蘆屋」高品質白蘆筍。圖／農委會台中農改場提供
「蘆屋」高品質白蘆筍。圖／農委會台中農改場提供

氣候變遷 農委會 食品安全

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