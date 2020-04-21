挑戰濃縮、美式、拿鐵天天喝！咖啡機$3,000有找，免出門排隊，家就是我的咖啡館！

聯合線上 / 王敏霏

在家免出門也能有頂級享受？先選對咖啡機！
每個早晨來杯香濃的咖啡，已成為現代人的習慣之一；而台灣人最喜歡喝的咖啡首選，就是美式咖啡和拿鐵了！不論是平日早上先來一杯美式咖啡醒醒腦、振奮精神後開始努力工作，或是想要仿效韓劇常看到的片段：假日慵懶起床後喝一杯綿密的拿鐵度過悠閒午後，其實只要選對了咖啡機，在家免出門也能享受完美的咖啡時光！時序將進入五月，一年一度的母親節即將到來，不妨趁機給媽媽最頂級的享受，以香醇咖啡感謝媽媽一整年的辛勞。

只要選對咖啡機，在家免出門也能享受完美咖啡時光。 圖／Dean Wu 攝影
只要選對咖啡機，在家免出門也能享受完美咖啡時光。 圖／Dean Wu 攝影

濃縮、美式、拿鐵咖啡天天喝！免出門排隊，家就是我的咖啡館
媽媽們辛勞了一整年，母親節正是孩子表達孝心的好時機！除了減輕媽媽的負擔，更要給她們貴婦般的享受！想讓媽媽享受香醇好咖啡，或是跟媽媽喝咖啡談心，不用特地出門排隊，只要有一台Nespresso咖啡機，各種咖啡選擇在家就能天天品嚐，濃縮咖啡、美式咖啡或拿鐵咖啡皆能一次滿足，輕鬆把家變身成專業咖啡館！Nespresso咖啡機操作簡單便利，搭載19巴高壓能製造出豐厚綿密的咖啡油沫，現萃香醇咖啡只需一指輕觸，60秒後一杯熱騰騰又香濃的咖啡就能端上桌，想要與媽媽一同享受極致的咖啡饗宴，在家就能輕鬆辦到！

母親節即將到來，不妨用香醇咖啡給媽媽貴婦般的享受。 圖／Dean Wu 攝影
母親節即將到來，不妨用香醇咖啡給媽媽貴婦般的享受。 圖／Dean Wu 攝影

Nespresso咖啡機操作簡單便利，只需一指輕觸，香濃咖啡60秒就可端上桌。 圖／Dean Wu 攝影
Nespresso咖啡機操作簡單便利，只需一指輕觸，香濃咖啡60秒就可端上桌。 圖／Dean Wu 攝影

母親節限時優惠，頂級咖啡機$3,000有找
Nespresso咖啡機外型質感時尚，操作簡單便利，並有多款機種可供選擇，現在
Nespresso多組咖啡機機型都享有「寵愛媽咪價」，快趁母親節優惠搬一台回家，輕鬆打造居家咖啡館，讓媽媽和自己都能宅在家就有最頂級的享受。

Nespresso母親節限時優惠，輕巧便捷的Essenza Mini咖啡機（圖右）$3,000有找；能製作出氮氣咖啡等22款豐富咖啡食譜的Barista咖啡大師調理機（圖中）加購價只要$6,800。 圖／Dean Wu 攝影
Nespresso母親節限時優惠，輕巧便捷的Essenza Mini咖啡機（圖右）$3,000有找；能製作出氮氣咖啡等22款豐富咖啡食譜的Barista咖啡大師調理機（圖中）加購價只要$6,800。 圖／Dean Wu 攝影

Nespresso寵愛媽咪溫馨獻禮 全系列咖啡機$2,990起】
輕巧便捷的Essenza Mini原價$4,300，寵愛媽咪優惠價$2,990。
精緻實用的Pixie原價$5,800，寵愛媽咪優惠價$4,800。
簡約設計的Lattissima One原價$9,800，寵愛媽咪優惠價$7,800。
頂級旗艦機Creatista Plus原價$18,800，寵愛媽咪優惠價$14,800 (加贈價值$6,190的「咖啡大師精選推薦組」)。

精緻實用的Pixie原價$5,800，寵愛媽咪優惠價$4,800(圖左上)。簡約設計的Lattissima One原價$9,800，寵愛媽咪優惠價$7,800。(圖右上) 圖／Nespresso 提供
精緻實用的Pixie原價$5,800，寵愛媽咪優惠價$4,800(圖左上)。簡約設計的Lattissima One原價$9,800，寵愛媽咪優惠價$7,800。(圖右上) 圖／Nespresso 提供

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