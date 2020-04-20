照顧者組團練唱 家總示範長照2.0服務項目有這一項

「不要因為照顧家人而放棄自己的夢想！多運用社會資源，做個聰明的照顧者！」家庭照顧者關懷總會今年成立守護者樂團，邀請對於音樂有興趣的5位家庭照顧者，運用長照2.0申請喘息服務，每周抽空練習演奏《愛不孤單》，希望可以在台北場演唱會一圓音樂的夢想。

《愛不孤單》在2017年由製作人陳建寧製作，阿沁及多位歌手合唱，為家庭照顧者發聲。家庭照顧者組成守護者樂團，在團練過程當中，陳建寧及阿沁特別到The Ball音樂教室探班，贈送二把木吉他，勉勵大家一起用音樂傳遞正能量，讓團員更有信心站上舞台。合庫人壽總經理沈玫君及家總祕書長陳景寧也為他們加油打氣，期待透過這次表演，讓更多照顧者看見希望，激勵更多人，堅持守護家人的同時也不要放棄夢想。

《愛不孤單》推出後，陸續有許多藝人、運動員等為照顧者發聲獻唱，衛福部長陳時中也為照顧者獻出生平首支公益MV。今年守護PLUS 10周年唱遊會以演唱會結合園遊會，邀請民眾、守護者聯盟及藝人朋友一起支持照顧者，包括黃品源、林曉培、張秀卿、張芸京、賴銘偉、卓義峯等人共襄盛舉。

陳建寧說，音樂力量無遠弗屆、最能安撫人心，如同這次疫情延燒之際，由女神卡卡領軍的「One World: Together At Home線上演唱會」，為居家避疫的人帶來精神慰籍和視聽享受，FIR也希望可以透過音樂的力量來守護家庭照顧者。

活動內容請看：

https://tcb-life10thanniversary.com/event/challenge/choice#_=_