台糖95%酒精今漲7元 75%售價45元維持不變

台糖從今天起調漲95%酒精售價，漲幅約8%，同時限制一般民眾不能購買，台糖表示，針對一般民眾銷售的75%酒精，維持350ml售價45元不變，而且因為原料陸續到貨，將增加產量，民眾不必怕買不到。

台糖表示，受到全球疫情影響，台糖自國外採購的酒精原料價格上漲約3成，但是因為酒精是防疫物資，目前75%的部分，售價仍不變，原料成本漲價由台糖自行吸收。

但是95%酒精部分，原本每公升的價格是71元，從20日今天起，調漲為77元，同時僅限公務機關、學校及醫療院所，可以自備容器，前往柳營生產廠購買，每月限購100公升；此外，還有配給合約經銷商，其通路大多是藥局與醫療院所，沒有一般零售點。

台糖之前有在市面上推出95%酒精，販售給一般民眾，民眾購買後還要自行稀釋為75%再使用，但目前市面上以75%為主，包括家樂福、大潤發、全聯、全家、7-11及萊爾富等通路都有販售。

台糖表示，酒精原料都是95%，必須再加工為75%，才能販售給一般民眾。

台糖也提醒，民生防疫酒精無需囤積或搶購，依實際需要適量購買就好，另依政府相關法規18歲以下不得購買，請消費者注意。台糖持續與全民齊心抗疫，一起平安健康渡難關。