花蓮萱草盛開爭奇鬥艷 免費參觀大口深呼吸

花蓮吉安鄉嘉德花田種植平地金針花「萱草」，近日面積約1公頃的花朵盛開，紅艷、粉嫩萱草吸引被疫情悶壞的遊客前往，大口深呼吸，是熱門拍照打卡景點。花田主人曾永坤說，今年冬天較冷、花苞多，現在已陸續開花，歡迎大家前來免費賞花。

經過花蓮區農業改良場技術輔導，曾永坤種植花蓮1至5號平地萱草，花田種了萱草1號粉佳人、2號艷紅佳人、3號甜蜜佳人、4號俏佳人及5號黃天鵝，現在盛開中，形成一片美麗花海。曾永坤表示，從4月中旬開始萱草陸續開花，預計5月會開更多，將持續到7月，接下來會有其他品種的萱草會不斷開花。

目前盛開的萱草是花蓮1號粉佳人，花瓣是粉紅色，花期4至9月；花蓮4號俏佳人，花瓣則是紅色，形狀略呈三角形。旁邊還有孤挺花、扶桑花、玫瑰和馬齒莧爭奇鬥艷，令人看了心曠神怡。

曾永坤表示，雖然現在有疫情，仍是歡迎民眾前來空曠的花田賞花，提醒民眾要遵守防疫中心相關規定，假日到戶外風景區要戴口罩、保持社交距離。園區已營照多年，每逢萱草開花之際，都免費開放給民眾賞花，希望大家能愛惜園區每株花草樹木。