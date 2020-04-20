劉真驟逝 主動脈狹窄病變胸悶是警示

國標舞女王劉真因為主動脈狹窄接受心臟手術時併發心臟驟停，經歷35天的搶救後仍不幸離世，讓主動脈狹窄疾病引起大眾討論。員榮醫院心臟內科主任郭勛南醫師指出，主動脈狹窄疾病有先天性及後天性，最常見的是老化所引起的主動脈狹窄，若有胸悶，暈厥都是警示 不及早治療有時等發現時，壽命可能只剩 2到5年。

彰化縣員榮醫院心臟內科主任郭勛南醫師表示，最近也有老人家因胸悶而求診，檢查後發現和劉真一樣是主動脈狹窄問題，這類病人多數是因年紀大超過60歲以上所引起的瓣膜老化及鈣化，不過也有分先天及少部分後天性的原因。

先天性的原因通常是先天性變異的二葉型主動脈瓣(原本應為三葉)，因為結構上的異常導致平均在40、50 歲時瓣膜提早損壞發病。

郭勛南說，臨床上最常看到的還是老化所引起的主動脈瓣膜鈣化狹窄，常發生在 65 歲以上患者，但這個疾病最令人擔心的是發生初期中期常常患者都是沒有症狀，等到發生胸悶，暈厥甚至心臟衰竭等症狀時，都已經是末期，壽命通常只剩 2到5年。

而後天性的主動脈狹窄有時是因鏈球菌的感染引發的抗體反應，又被稱為風濕熱，影響到心臟的二尖瓣及主動脈瓣開合功能，鏈球菌的感染常常發生在學齡的兒童，會造成全身性的症狀如皮下節結、紅疹、關節疼痛，在產生抗體後攻擊心臟二尖瓣及主動脈瓣，留下後遺症，造成病患中年後發生風濕性瓣膜病變。

郭勛南說，通常在心電圖可以發現心臟肥大，而心臟超音波則是最確切診斷工具，到了重度主動脈狹窄，除了藥物治療外，病患都需要手術的介入才能解除症狀挽救生命，現行的手術方式有風險較高的傳統外科手術，及相對安全的心導管方式置放主動脈內人工血管支架。

一般超過六十歲以上的老年人如果產生胸悶、暈厥、呼吸急促等症狀，或體檢時被診斷有心雜音，應盡速至心臟科門診檢查及尋求心臟科醫師意見，早期診斷早期治療。