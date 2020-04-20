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劉真驟逝 主動脈狹窄病變胸悶是警示

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
醫生在為主動脈狹窄病人進行以心導管方式置放主動脈內人工血管支架。圖 ／員榮醫院提供
醫生在為主動脈狹窄病人進行以心導管方式置放主動脈內人工血管支架。圖 ／員榮醫院提供

國標舞女王劉真因為主動脈狹窄接受心臟手術時併發心臟驟停，經歷35天的搶救後仍不幸離世，讓主動脈狹窄疾病引起大眾討論。員榮醫院心臟內科主任郭勛南醫師指出，主動脈狹窄疾病有先天性及後天性，最常見的是老化所引起的主動脈狹窄，若有胸悶，暈厥都是警示 不及早治療有時等發現時，壽命可能只剩 2到5年。

彰化縣員榮醫院心臟內科主任郭勛南醫師表示，最近也有老人家因胸悶而求診，檢查後發現和劉真一樣是主動脈狹窄問題，這類病人多數是因年紀大超過60歲以上所引起的瓣膜老化及鈣化，不過也有分先天及少部分後天性的原因。

先天性的原因通常是先天性變異的二葉型主動脈瓣(原本應為三葉)，因為結構上的異常導致平均在40、50 歲時瓣膜提早損壞發病。

郭勛南說，臨床上最常看到的還是老化所引起的主動脈瓣膜鈣化狹窄，常發生在 65 歲以上患者，但這個疾病最令人擔心的是發生初期中期常常患者都是沒有症狀，等到發生胸悶，暈厥甚至心臟衰竭等症狀時，都已經是末期，壽命通常只剩 2到5年。

而後天性的主動脈狹窄有時是因鏈球菌的感染引發的抗體反應，又被稱為風濕熱，影響到心臟的二尖瓣及主動脈瓣開合功能，鏈球菌的感染常常發生在學齡的兒童，會造成全身性的症狀如皮下節結、紅疹、關節疼痛，在產生抗體後攻擊心臟二尖瓣及主動脈瓣，留下後遺症，造成病患中年後發生風濕性瓣膜病變。

郭勛南說，通常在心電圖可以發現心臟肥大，而心臟超音波則是最確切診斷工具，到了重度主動脈狹窄，除了藥物治療外，病患都需要手術的介入才能解除症狀挽救生命，現行的手術方式有風險較高的傳統外科手術，及相對安全的心導管方式置放主動脈內人工血管支架。

一般超過六十歲以上的老年人如果產生胸悶、暈厥、呼吸急促等症狀，或體檢時被診斷有心雜音，應盡速至心臟科門診檢查及尋求心臟科醫師意見，早期診斷早期治療。

手術 老化 醫師

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