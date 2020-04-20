高雄今恐有36度極端高溫 氣象局說原因有三個

中央氣象局中午12時32分發布高溫資訊，提醒至下午5時前，高雄市地區為黃色燈號，有36度極端高溫出現機會，天氣晴朗炎熱，請加強注意。

氣象局說，這是今年首度發布高溫黃色燈號，主要有三個原因。一是今微弱鋒面通過台灣北部海面，台灣位於鋒面前暖區、風又不強，因此容易出現高溫；二是甲仙為近山區平地，山區受太陽熱力作用容易出現高溫，不過因山區較高，不易出現高溫，因此近山區平地經常有極端高溫出現；最後原因是台灣今天風場為非常微弱東北風，中南部處於背風側，出現沉降作用後容易有高溫發生。

氣象局表示，目前甲仙測站已側得36.6度，月眉測站也有35.1度，預估接下來幾個小時其他測站也有機會超過36度，甚至37度的高溫。

氣象局說，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。