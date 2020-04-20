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中油工作船破壞藻礁 立委籲勒令停工、環署說等報告
桃園觀塘中油第三天然氣接收站日前工作船斷纜意外破壞0.5公頃藻礁，海委會海保署啟動調查是否造成一級保育類柴山多杯孔珊瑚死亡，立委陳椒華表示，環保署應該召開專家會議研商，甚至勒令中油停工。
立委蔣萬安也說，環評法18條明定，主管機關發現對環境造成不良影響時，應命開發單位限期提出因應對策。雖然中油按照環評承諾沒有在G1、G2區施工，但工作船意外已經造成藻礁實質損害結果，環保署卻沒有積極作為。
張子敬則不斷強調，日前會勘結果認為藻礁確實受到破壞，但柴山多杯孔珊瑚是否受損，要等海保署提出調查報告，再依照報告做後續處理。
環境督察總隊長李健育表示，當地仍在施工，但已要求工作船暫時停工，這段時間也會加強監督中油工作狀況。
蔣萬安說，雖然中油聲稱是意外，但已有0.5公頃藻礁出現刮痕，破壞深度甚至到達50公分，應該直接要求中油提出相對應措施、甚至停工。
張子敬則一再回應，要等海保署調查報告出來。至於海保署若調查發現柴山多杯孔珊瑚確實受到大規模破壞，有沒有可能要求中油停工？張子敬仍說，要等調查報告。
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