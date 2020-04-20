年減1700公噸網購包裝材恐跳票 環保署擬有強制措施

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾宅在家網購，今年1至2月網購包裝箱用量比去年同期大增200萬個，環保署今年減少1700公噸包裝材的目標恐將跳票。環保署長張子敬今天在立法院表示，將會尋找相關法規，考慮強制要求業者減量，或是民眾也可以檢舉網購業者濫用包裝。

環保署去年發布「網購包裝減量指引」，跟15家業者訂定三階段減量期程，包括包裝材重量要低於包裹總重10%、封箱膠帶不得超過包裝材長度高度總和2.5倍等，環保署預估，今年第一年將可減少1700公噸的包裝材。不過指引沒有強制性，僅是讓業者參考作法，就算不落實也沒有罰則。

環保署統計，根據15家業者當中已提報數據的11家業者，今年1月至3月網購包裝減少數量僅184.7公噸，跟今年減量1700公噸的目標還少將近十倍。

立委劉建國表示，他的辦公室助理時常網購，日前買了2個3Ｍ掛鉤，卻用一個比衛生紙盒還大的箱子包裝，裡面還有很多防撞包材，環保署的減量指引顯然沒有落實。

立委高嘉瑜也說，環保署1700公噸的目標可能跳票，應該開始考慮用獎勵、處罰、行政指導等其他作法達到目標，疫情影響下，今年包材重量說不定會比去年還多，若沒有達到減量目標，空提減量指引沒有意義。

張子敬說，第一季減量確實跟目標有距離，依照現在狀況，可能達不到減量1700公噸的目標，之前的減量指引只能跟業者協調溝通，若有必要會從法規找到依據，「強烈要求」業者減量，民眾也可以據此檢舉業者。