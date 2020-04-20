影／台鐵車站防疫比照機場 手扶梯廁所兩小時消毒一次

新冠肺炎持續，為應未來疫情可能變化，台鐵局聯合信實集團於今天上午舉辦「台鐵車站清潔消毒防疫提升說明會」，公布二階段車站消毒防疫新作為，各車站旅客密集接觸區域及設備，提升到每兩小時消毒一次，地面及空間噴灑也變為每周一次。其中，台北、台中、高雄和花蓮等四個特等站設備也會升級。

台鐵局專門委員胡雅芳說，從進站到搭乘，目前有六大重點提醒，包含配戴口罩、發燒客拒載、各站有消毒酒精、候車保持社交距離、車廂內禁止飲食、加裝洗手乳感應式水龍頭等，目前也滾動升級，規範進階化消毒措施。

為強化車站防疫消毒強度，藉由建置紅外線體温偵測有效管控外，針對旅客流量較高的重點車站，運用優質設備器材，如高溫高壓蒸氣清洗消毒機、電扶梯扶手消毒清潔機、超微粒ULV噴霧消毒機等，使消毒防疫升級，有效輔助現場清潔人力，提升消毒強度，消弭病毒感染。

信實集團台鐵服務處經理趙雪吟說，車站站體消毒是迎客面，這次把頻率調高。如以往全區電梯、手扶梯、售票大廳、廁所等是每天消毒兩次，現在變成每兩小時一次，台北車站等增加超微粒ULV噴霧機及手扶梯自動清洗消毒機。

另外，候車室、長廊和大廳地面也從每月一次，變為每日兩次。以往僅使用漂白水，現在統一律定上、下午以洗地車添加二氧化氯消毒液來消毒。趙雪吟說成本一定會增加，不過現在就是先做好防疫工作，其他問題沒有考慮，人力也或許有增加，但會讓員工正常上下班。一切比照機場規格進行。

針對磐石艦確診者15日到16日間是否有搭乘台鐵，台鐵局運務副處長彭明光說有接到訊息，也已加強對車站和車上消毒。

至於目前運量，台鐵局坦言4月分比3月分還慘，運量較去年同期跌了三成。至於日前三度零確診消息一出，是否帶動搭車率，台鐵則說還要觀察。