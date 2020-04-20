勞工紓困補助自營業者 保勞保的漁民、農企業怎認定？

受到新冠肺炎影響，百業蕭條亟待政府紓困。勞動部規模最大的紓困金額，是給予在職業工會投勞保的自營者，或無一定雇主的勞工生活補助3萬元，但不少農業的勞動者投保的非農保，而是勞保。農委會今將與勞動部協調，希望投保勞保的農業勞動者如漁會、農企業也能納入紓困對象。

根據勞工保險條例第6條第7款的勞保對被保險人，漁會會員是第8款勞保被保險人，既然如此勞動部針對勞工的紓困方案，是否也會納入漁會？

農委會副主委陳駿季表示，勞動部的紓困方案仍待釐清，農委會今天會向勞動部了解認定資格，因為漁業是加入勞保，不少農企業也加入勞保。但農業與一般勞工不一樣，工作屬性也不相同，能否算紓困的產業。農委會將了解農業能否納入，還是由需要農委會另外爭取經費處理。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，根據勞動部的規畫，要能夠獲得紓困，必須自營或無固定雇主勞工，投保薪資採2萬4000元以下，去年所得申報未達報稅標準者（40萬8000元）。

他說，但是漁民的樣態不一樣，漁民漁會投保勞保，投保薪資都是三、四萬元，漁民收入免稅，但薪資是浮動的，有出海才能賺錢獲利，沒賺錢時還要分擔損失。現在的狀況是出海就虧本，根本沒有收入了，不該以投保薪資、或報稅紀錄（免稅）決定紓困資格。漁民不可能為了獲取勞動部的紓困，去降低原先的投保薪資，這樣會影響到未來領取退休金，需要政府單位認定解決。