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綠色紓困遠落後歐洲 環保署將提評估但說「不容易做」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院衛福委員會今天邀請環保署報告業務。記者吳姿賢／攝影
立法院衛福委員會今天邀請環保署報告業務。記者吳姿賢／攝影

學者、環團近日呼籲政府提出「綠色紓困」，立委洪申翰今天在立院表示，環保署應針對現行紓困方案評估是否可能造成環境影響，進而提出綠色建議、綠色紓困。環保署長張子敬承諾，一至兩個月內會提出報告，但又強調「不太容易做得出來」。

立法院衛環委員會今天邀請環保署報告業務。洪申翰說，全球疫情爆發後，國際熱門關鍵是「綠色紓困」，日前歐盟有13個國家提出聯署公開信，呼籲歐盟委員會不能因為疫情放棄氣候、政策目標，相反的更要利用疫情振興計畫整合綠色轉型原則，連西班牙、法國、德國等疫情嚴重國家都支持。

日前張子敬接受本報訪問表示，必須等到中長期振興計畫時，較有可能談到綠色紓困。洪申翰則說，雖然理解現在要扶持經濟，但歐洲疫情重創當下也認為是轉型契機，關鍵就在綠色振興綱要的落實。

張子敬說，若他有機會也願意簽署聯署公開信，一開始行政院長蘇貞昌也提示過這是轉型契機，例如夜市環境不好，就可以趁此機會補助改善，未來夜市就變成進步的環境。

洪申翰多次追問，行政院提出紓困方案時，環保署是否建議納入綠色紓困思維，檢視紓困措施有無和氣候行動矛盾？像是化石燃料補貼會造成環境負面影響？張子敬都沒有正面回應，僅強調現在面對的問題是「已經活不下去的怎麼辦」，但會在適當時機放進綠色紓困概念。

疫情 環保署 行政院

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