防疫恢復用一次性餐具 環保署允研究鼓勵自備

目前全台有377場所申請暫時恢復使用一次性餐具，立委吳斯懷今天在立法院表示，環保署應該利用紓困條例訂定明確規定，若商家鼓勵民眾自備餐具，環保署就可給商家補助，商家再給民眾折扣，從上到下鼓勵減少免洗餐具使用量。

環保署長張子敬說，不敢用環保餐具很多都是心理因素，現在是紓困階段、防疫優先，才同意暫時恢復使用一次性餐具，但申請開放的業者也不多，很多業者還是照常提供環保餐具。至於自備餐具能否給予鼓勵，會研究看看，內部行政上就可以做，不需要用到紓困條例。

衛福委員會今天邀請環保署報告業務，環保署統治，截至目前處理了60公噸居家檢疫、居家隔離垃圾。但吳斯懷表示，截至4月16日為止，居家檢疫者達11萬人，以每人每日生產一公斤計算，將有1540公噸可能具感染性廢棄物，等於有1480公噸垃圾流向不明。

張子敬說，居家檢疫、居家隔離排出垃圾會用最高規格感染性廢棄物來處理，但不代表就是感染性廢棄物，只要檢疫、隔離期間不排出，最後又沒確診就沒有問題。

吳斯懷質疑，沒有確診當然知道沒有汙染，但要隔離、檢疫民眾14天垃圾都擺在家裡，「可能性有多高？」，若只能處理60噸，其他垃圾會不會產生汙染。他說，若有困難，基層執行面就要提出人力跟預算需求，否則就像海軍群聚感染一樣，都在基層執行面沒有落實或疏漏，一旦有感染廢棄物流出，環保署責無旁貸。

另外，經濟部日前預告草案，必須設置再生能源發電的用電大戶契約容量從800KW提高到5000KW，吳斯懷說，雖然這並非環保署訂定的草案，但環保署也要有基本態度。張子敬說，會跟能源及減碳辦公室討論，吳斯懷又說，民眾不想聽到「再討論」這種話，環保署要有基本態度，站在專業角度據理力爭，而不是隨波逐流。