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防疫恢復用一次性餐具 環保署允研究鼓勵自備

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台北市今年元旦起要求百貨公司及購物中心內用不提供各類免洗餐具，但在防疫時期目前全台有377場所申請暫時恢復使用一次性餐具。中央社
台北市今年元旦起要求百貨公司及購物中心內用不提供各類免洗餐具，但在防疫時期目前全台有377場所申請暫時恢復使用一次性餐具。中央社

目前全台有377場所申請暫時恢復使用一次性餐具，立委吳斯懷今天在立法院表示，環保署應該利用紓困條例訂定明確規定，若商家鼓勵民眾自備餐具，環保署就可給商家補助，商家再給民眾折扣，從上到下鼓勵減少免洗餐具使用量。

環保署長張子敬說，不敢用環保餐具很多都是心理因素，現在是紓困階段、防疫優先，才同意暫時恢復使用一次性餐具，但申請開放的業者也不多，很多業者還是照常提供環保餐具。至於自備餐具能否給予鼓勵，會研究看看，內部行政上就可以做，不需要用到紓困條例。

衛福委員會今天邀請環保署報告業務，環保署統治，截至目前處理了60公噸居家檢疫、居家隔離垃圾。但吳斯懷表示，截至4月16日為止，居家檢疫者達11萬人，以每人每日生產一公斤計算，將有1540公噸可能具感染性廢棄物，等於有1480公噸垃圾流向不明。

張子敬說，居家檢疫、居家隔離排出垃圾會用最高規格感染性廢棄物來處理，但不代表就是感染性廢棄物，只要檢疫、隔離期間不排出，最後又沒確診就沒有問題。

吳斯懷質疑，沒有確診當然知道沒有汙染，但要隔離、檢疫民眾14天垃圾都擺在家裡，「可能性有多高？」，若只能處理60噸，其他垃圾會不會產生汙染。他說，若有困難，基層執行面就要提出人力跟預算需求，否則就像海軍群聚感染一樣，都在基層執行面沒有落實或疏漏，一旦有感染廢棄物流出，環保署責無旁貸。

另外，經濟部日前預告草案，必須設置再生能源發電的用電大戶契約容量從800KW提高到5000KW，吳斯懷說，雖然這並非環保署訂定的草案，但環保署也要有基本態度。張子敬說，會跟能源及減碳辦公室討論，吳斯懷又說，民眾不想聽到「再討論」這種話，環保署要有基本態度，站在專業角度據理力爭，而不是隨波逐流。

環保署 餐具 吳斯懷

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