肋骨骨折「鈦合金固定板」手術 減輕患者痛苦
高雄經營貨運行60歲陳姓男子，半年前搬貨從2公尺高鋁梯摔落，左側第九肋骨骨折，沒有血胸、氣胸，醫師診斷為單純性骨折沒安排開刀，建議讓肋骨自然癒合，但實在疼痛難耐，咳嗽、噴嚏都要憋著，睡眠也受影響，遂到另家醫院求診，醫師建議他採「鈦合金固定板」手術，術後5天即出院，大大減輕痛苦。
高雄市阮綜合醫院胸腔外科醫師林鴻生說，人體12根肋骨主要保護肺部、輔助呼吸，肋骨骨折傳統上採取保守治療，包括止痛藥、多休息，大約2至3個月後，肋骨會自行癒合，但患者往往難以自行上下床，連咳嗽、打噴嚏、彎腰，往往痛不欲生，上班工作更艱辛。
如果痰液滯留，肺部擴張不全，影響呼吸與咳痰，恐怕引發呼吸衰竭、肺炎，造成氣胸、血胸等。
林鴻生說，最新治療方式是鈦合金固定板手術，適用在肋骨斷超過3根以上患者，大幅快速減輕疼痛，減少呼吸併發症，縮短恢復期，呼吸器使用時間與住院天數都縮短，肺炎、氣管切開的併發症機率也降低，但這項手術需自費。
林鴻生建議，並非肋骨骨折患者都適用這一手術，要審慎評估，高齡者身體狀況、過往病史等因素，麻醉風險較高，就不建議動此手術。
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