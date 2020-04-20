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母懷孕還吸毒 女嬰出生愛哭鬧、過度吸奶嘴

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
澄清醫院中港院區新生兒加護病房給予女嬰支持性療法，讓她的保溫箱保持幽暗環境，並降低光線和聲音的刺激。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區新生兒加護病房給予女嬰支持性療法，讓她的保溫箱保持幽暗環境，並降低光線和聲音的刺激。圖／澄清醫院中港院區提供

一名剛出生女嬰因呼吸急促轉進加護病房，住院初期異常哭鬧且容易受到驚嚇，驗尿後發現有安非他命、嗎啡類藥物陽性反應，醫院進而追出女嬰母親在懷孕後期吸食毒品，並判斷女嬰是出現「新生兒戒斷症候群」在娘胎裡就染上毒品，經支持性療法後，已恢復正常出院。

澄清醫院中港院區新生兒加護病房醫師鄭育修說，這名女嬰體重2265公克，較正常同周數新生兒體重約3000公克為低；因呼吸急促起初懷疑是否肺部感染，但抽血、胸部X光檢查和心臟超音波檢查並無異常發現。但該女嬰仍異常哭鬧、排便次數增加，甚至有過度吸吮奶嘴的情形。

他說，由於臨床表現近似新生兒戒斷症侯群，於是加做驗尿檢查，結果呈現安非他命、嗎啡類藥物、安眠藥陽性反應，經再詢問其母，才獲知在懷孕後期有吸食安非他命和施打海洛英毒品。

鄭育修說，胎兒在母體內透過胎盤和臍帶獲得養分，而新生兒戒斷症候群的原因，是懷孕媽媽吸食成癮性毒品或藥物，這些成分會通過胎盤和臍帶累積在胎兒的身上，等到嬰兒出生斷臍後，這些成癮的藥物就突然中止供應，而引發新生兒的戒斷症狀。影響範圍甚廣，有可能會導致呼吸急促、自主神經失調等問題，通常出生後會顯得焦躁不安、異常哭鬧，或是過度吸吮和腹瀉等現象。

由於該女嬰症狀不是很嚴重，醫護團隊評估後快定給予支持性療法，讓她的保溫箱保持幽暗環境，並降低光線和聲音的刺激，給予營養補充。幸賴護理師悉心照顧及安撫，三周後戒斷症狀明顯改善，能安穩睡覺、正常喝奶，並且體重也穩定成長，並在出院時由市府社會局人員接手進行安置。

鄭育修提醒，孕婦在懷孕期間吸食毒品，肯定會對胎兒造成傷害；如果新生兒戒斷症狀嚴重，必須使用嗎啡類或抗癲癇的藥物治療。雖然經適當治療後都可以成功戒斷，最重要的是要進行後續神經學評估追蹤，同時呼籲有吸食毒品或成癮藥物的孕婦於生產前能告知醫師，以便對新生兒做最適當的治療計劃。

新生兒 毒品

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