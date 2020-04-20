疫情延燒民眾宅在家 全國多用200萬個網購包裝箱

為防範新冠肺炎疫情，許多人減少出門頻率，轉而使用網路購物，連農委會都大力補助生鮮蔬果網購。環保署統計，今年1月至2月電子購物營業額高達375億元，比去年同期增加13%，相當於增加200萬個包裝箱。

立法院衛福委員會今天邀請環保署長張子敬報告資源回收管理推動現況。張子敬表示，為了減少網購包裝垃圾，去年已經發布網購包裝減量指引，包括封箱膠帶不得超過包裝箱長度高度總和2.5倍、包裝材重量須低於包裹總重量10%等。日前已請網購業者提報今年1月至3月實際出貨及包材使用數量，15家業者已有11家業者統計完成，初步統計減少184.7公噸的包裝重量。

張子敬說，網購包裝減量是採業者志願性方式推動，網購平台正依照網購包裝減量指引內容，逐步落實包裝減量工作，使用後搭配既有資源回收系統回收。正在規畫今年對網購包裝減量管理方式檢討精進，研議以法令管理的可行性評估。

至於一次性餐具，環保署統計，目前我國每年使用5.9萬公噸免洗餐具、13.5億個一次性飲料杯、29億支塑膠吸管，近年逐漸推動限塑政策，更於去年新增規定百貨公司、購物中心、量販店內用禁用各類材質免洗餐具，由地方提報實施日期，已經有15個縣市提報實施。